Každá má svoje srdiečko, no dole sú zrastené. Siamské dievčatká z Bratislavy majú za sebou prvú operáciu
Dievčatkám posielajú podporu z celého Slovenska.
Slovensko v týchto dňoch žije narodením siamských dvojčiat, ktoré prišli na svet v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb. Príbeh dvoch dievčatiek so vzácnou diagnózou sledujú tisíce ľudí a mnohí im od prvých chvíľ posielajú povzbudivé odkazy a držia palce v náročnom začiatku života.
Teraz prišla z nemocnice správa, na ktorú mnohí čakali. Dievčatká majú za sebou prvý dôležitý zákrok. Lekári z Národného ústavu detských chorôb priniesli povzbudivú správu a prezradili aj to, aké budú ich najbližšie dni.
Dôležitý prvý krok
Operácia bola potrebná krátko po narodení. Jej cieľom bolo zabezpečiť priechodnosť čreva a vytvoriť stómiu, keďže u oboch dievčatiek sa po pôrode potvrdilo, že nemajú vyvinutý konečník.
„Operácia prebehla podľa plánu a obe pacientky ju zvládli veľmi dobre,“ uviedla nemocnica.
Práve riziko črevnej nepriechodnosti si vyžadovalo urgentné chirurgické riešenie. Úspešne zvládnutá operácia tak predstavuje významný míľnik v starostlivosti o novorodencov.
V rukách odborníkov
Po operácii zostávajú dievčatká na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, kde ich nepretržite sledujú a ošetrujú odborníci z viacerých medicínskych odborov.
„Ich stav je stabilizovaný v rámci možností, ktoré ich diagnóza umožňuje,“ informoval NÚDCH.
Práve spolupráca lekárov z rôznych špecializácií zohrala významnú úlohu už počas samotného pôrodu. Na starostlivosti o dievčatá sa podieľajú odborníci z Národného ústavu detských chorôb aj Univerzitnej nemocnice Bratislava.