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Každá má svoje srdiečko, no dole sú zrastené. Siamské dievčatká z Bratislavy majú za sebou prvú operáciu
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Každá má svoje srdiečko, no dole sú zrastené. Siamské dievčatká z Bratislavy majú za sebou prvú operáciu

— Foto: NÚDCH

Dievčatkám posielajú podporu z celého Slovenska.

Slovensko v týchto dňoch žije narodením siamských dvojčiat, ktoré prišli na svet v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb. Príbeh dvoch dievčatiek so vzácnou diagnózou sledujú tisíce ľudí a mnohí im od prvých chvíľ posielajú povzbudivé odkazy a držia palce v náročnom začiatku života.

Teraz prišla z nemocnice správa, na ktorú mnohí čakali. Dievčatká majú za sebou prvý dôležitý zákrok. Lekári z Národného ústavu detských chorôb priniesli povzbudivú správu a prezradili aj to, aké budú ich najbližšie dni.

Dôležitý prvý krok

Operácia bola potrebná krátko po narodení. Jej cieľom bolo zabezpečiť priechodnosť čreva a vytvoriť stómiu, keďže u oboch dievčatiek sa po pôrode potvrdilo, že nemajú vyvinutý konečník.

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„Operácia prebehla podľa plánu a obe pacientky ju zvládli veľmi dobre,“ uviedla nemocnica.

Práve riziko črevnej nepriechodnosti si vyžadovalo urgentné chirurgické riešenie. Úspešne zvládnutá operácia tak predstavuje významný míľnik v starostlivosti o novorodencov.

V rukách odborníkov

Po operácii zostávajú dievčatká na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, kde ich nepretržite sledujú a ošetrujú odborníci z viacerých medicínskych odborov.

„Ich stav je stabilizovaný v rámci možností, ktoré ich diagnóza umožňuje,“ informoval NÚDCH.

Práve spolupráca lekárov z rôznych špecializácií zohrala významnú úlohu už počas samotného pôrodu. Na starostlivosti o dievčatá sa podieľajú odborníci z Národného ústavu detských chorôb aj Univerzitnej nemocnice Bratislava.

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