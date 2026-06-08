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Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné
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Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius
Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius — Foto: Facebook - horskyvodca.info; Donio.sk

Igor Fabricius viedol chatu od roku 1991 a počas rokov do nej investoval aj vlastné finančné prostriedky.

Pre tisíce turistov bola Chata Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom viac než len miestom na oddych. Po celé desaťročia ju formoval človek, ktorého meno je s ňou takmer neoddeliteľne spojené. Po 35 rokoch však Igor Fabricius na čele legendárnej Štefáničky končí a spôsob, akým sa tak stalo, vyvolal na Slovensku vlnu nevôle. Za dlhoročného chatára sa postavili tisíce turistov, občianske iniciatívy aj legendárny chatár z Chaty pod Rysmi Viktor Beránek.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=511479590984408&set=a.511479554317745

Pochybnosti o férovosti

Ako informoval chatár Igor na sociálnych sieťach, o ukončení nájmu rozhodlo valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (KST), ktoré schválilo skončenie zmluvy napriek tomu, že jeho nájomná zmluva mala pôvodne platiť až do roku 2030. Dôvodom malo byť oneskorené uhradenie zábezpeky vo výške 3000 eur na prípadné pokuty za porušenie nájomnej zmluvy.

Viktor Beránek.
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Z tejto sumy nám mali za každé porušenie strhávať 500 eur. Nevšimol som si ten bod a zaplatil som to oneskorene. Nikto ma neupozornil, že im niečo dlžím. Je to irónia, lebo oni mi ešte dlžia za kúrenie viac ako 30-tisíc eur,“ vysvetlil pre TASR chatár Igor Fabricius, ktorý zábezpeku doplatil a ostatné povinnosti si podľa jeho slov plnil riadne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1078297644302597&set=pb.100063671132186.-2207520000&type=3

Noví nájomcovia hovoria o rešpekte

Od 1. júla majú chatu prevziať Tomáš Hvizdák a Júlia Viktória Imriščáková, ktorí od jesene minulého roka pôsobia aj na Téryho chate vo Vysokých Tatrách. Zdôraznili, že do novej úlohy vstupujú s pokorou a rešpektom. „Na pozíciu nájomcov Chaty M. R. Štefánika nastupujeme s rešpektom, pokorou a snahou nadviazať na to dobré, čo chata roky ponúka,“ uviedli noví nájomcovia.

Legendárny chatár je symbolom našich veľhôr.
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Zároveň ocenili dlhoročnú prácu Igora Fabriciusa a vyjadrili nádej, že odovzdanie chaty prebehne pokojne a profesionálne. Otázky však vyvolal spôsob, akým boli noví nájomcovia Štefáničky vybraní – KST totiž neorganizoval žiadne oficiálne výberové konanie. „Organizovať výberové konanie nie je naša interná ani zákonná povinnosť,“ reagoval na otázky médií predseda KST Peter Švec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/839269495570682

Ozval sa aj Viktor Beránek

Spôsob, akým prišlo k odvolaniu dlhoročného chatára, pobúril mnohých turistov aj ľudí z horského prostredia. Najsilnejšie slová zazneli od legendárneho tatranského nosiča a bývalého chatára Chaty pod Rysmi Viktora Beránka.

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