Nemôže za to, že je o 150 rokov mladší. Hana Gregorová a Koptík dodržiavajú osvedčený recept na lásku - Dobré noviny
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Nemôže za to, že je o 150 rokov mladší. Hana Gregorová a Koptík dodržiavajú osvedčený recept na lásku
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Nemôže za to, že je o 150 rokov mladší. Hana Gregorová a Koptík dodržiavajú osvedčený recept na lásku

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní
Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní — Foto: Wikimedia Commons @Mhornik, Facebook @Ondřej Koptík Official

Známa herečka a jej životný partner žijú už niekoľko rokov v maďarskej Rajke.

Hovorí sa, že pravá láska je večná. Čo však robiť vtedy, keď jeden z partnerov odíde na večnosť? Nie každý chce pasívne čakať na smrť a na opätovné stretnutie so svojou polovičkou. Hana Gregorová zastáva filozofiu, že treba žiť v prítomnosti a radovať sa z toho, čo máme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Keď sa slovenská herečka v lete roku 1980 stretla vo Vysokých Tatrách s Radkom Brzobohatým, bola z toho láska ako hrom. Počas nakrúcania filmu Noční jazdci bola medzi nimi taká chémia, že obaja opustili partnerov, ktorých vtedy mali a vedeli, že chcú zostať spolu navždy. Manželstvo trvalo 32 rokov a rozdelila ich až smrť slávneho herca.

Po Radkovej smrti však plynul čas ďalej a Hana nechcela zostať sama. Hrou osudu sa zoznámila s o 32 rokov mladším Ondřejom Koptíkom a okamžite sa vrátila na prvé stránky bulváru, ktorý sledoval ich búrlivý rozvíjajúci sa vzťah. Dvojica sa rozchádzala a dávala opäť dokopy a napokon spolu zostala. Sú spolu už 11 rokov a je im dobre, bez ohľadu na to, čo si ľudia myslia. Toto je ich príbeh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Neprejde deň, aby na neho nemyslela

Herečkinou osudovou láskou bol nepochybne český herec Radek Brzobohatý, s ktorým prežila tri dekády spoločného života. Minulý rok od jeho smrti uplynulo už 13 rokov a v rozhovore pre Dobré noviny ešte v roku 2023 Hana Gregorová priznala, že manžel jej veľmi chýba.

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.
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„Nie je dňa, aby som na Radka nemyslela a vďaka tým myšlienkam a spomienkam sa mi zdá, ako keby odišiel len včera. Boli sme manželia 30 rokov a prežili sme spolu nádherný život, vychovali sme dve úžasné deti a som šťastná, že som mohla kráčať kus cesty životom práve s takým chlapom, ako bol Radek,“ povedala pre náš portál.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122134265462763489&set=a.122107090934763489

O 32 rokov mladší

Po jeho smrti však možno nechcela zostať a byť sama, a tak začala randiť s o 32 rokov mladším Ondřejom Koptíkom. „Je milý,“ prezradila vtedy Hana s úsmevom pre portál markiza.sk.

Hana Gregorová prezradila, čím si ju získal mladší priateľ Ondřej Koptík.
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Vzťah medzi slovenskou herečkou a českým mladíkom, ktorý ešte predtým, ako spolu začali randiť, opustil svoju vtedajšiu manželku a dve deti, budil značnú pozornosť médií aj verejnosti nielen pre výrazný vekový rozdiel medzi partnermi. Ale tiež pre to, že obaja majú za sebou búrlivé obdobie, keď sa na nejaký čas rozišli, čo sa nezaobišlo bez škandálu.

Odpustila mu aj básne

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