Keď trpela Marta, cítila to aj Jana. Dvojičky rozdelil život, no dočkali sa dojímavého stretnutia
Príbeh dvoch sestier nebol vždy jednoduchý.
Sú putá, ktoré nedokáže pretrhnúť ani vzdialenosť, ani čas. Dôkazom sú sestry Marta a Jana, jednovaječné dvojčatá z Česka, ktoré si boli od narodenia tak blízke, že jedna vraj cítila radosť aj bolesť tej druhej. Hoci ich život neskôr zavial do rôznych miest a rodín, ich vzájomné spojenie nikdy nezaniklo. Ich príbeh nedávno zverejnil český projekt Sanitka splnených snov, ktorému sa podarilo splniť jednoduché, no nesmierne silné želanie – umožniť 86-ročným sestrám opäť sa stretnúť a objať.
Vždy dôležitejšie „my“ než „ja“
Marta a Jana boli nerozlučné už od detstva. S úsmevom spomínali, že si v mladosti občas vymenili úlohy v škole alebo pri rôznych nezbednostiach s chlapcami – samozrejme, vždy ako pravé dámy, aby nikomu neublížili.
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Ich život však nebol vždy jednoduchý. Rodina sa kedysi ocitla pred náročným rozhodnutím, ktorá z dcér bude pokračovať v štúdiu. Sestry sa nakoniec rozhodli samy. „Obe budú mať rovnako, a tak na štúdium nešla ani jedna z nich,“ uviedli z projektu Sanitka splnených snov. Podľa nich bolo pre sestry vždy dôležitejšie „my“ než „ja“.
Život ich rozdelil
Roky plynuli a život ich zavial ďaleko od seba. Každá si založila vlastnú rodinu a vydala sa vlastnou cestou, napriek tomu medzi nimi zostalo výnimočné puto.