Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka - Dobré noviny
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Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka
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Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Hana Gregorová s partnerom.
Hana Gregorová s partnerom. — Foto: Instagram - @katarinaslesar (Katarína Hoffmann Šlesarová); Instagram - @ondrej_k1984

Známa bratislavská kartárka jej presne vyveštila budúcnosť.

„Bože môj, Hanka moja, s kým ja som ťa mala takú besnú?“ hovorievala jej mama. Herečka Hana Gregorová totiž nikdy nepatrila medzi ženy, ktoré by sa uspokojili s pokojným životom v úzadí. Už ako dievčatku jej pritom kartárka predpovedala osud, nad ktorým sa vtedy všetci len pousmiali. Tvrdila, že sa dvakrát vydá – najprv za cudzinca v bielom plášti a potom za umelca. Roky ukázali, že tajomná veštba sa naplnila takmer do posledného detailu. Obľúbená herečka v otvorenom rozhovore v podcaste Hovory s Timeou prezradila aj to, prečo sa po všetkom rozhodla dať druhú šancu svojmu o 33 rokov mladšiemu partnerovi Ondřejovi Koptíkovi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10229866579839571&set=a.1370832881779

Motor, ktorý sa už nedá vypnúť

Nezastaviteľnú životnú energiu vraj Hana Gregorová zdedila po svojej mamičke. „Moja mama bola taká, ako ja vravím, s vrtuľou v zadku. A ja si vravím, že keby som ten motor vypla, tak ho už asi nenaštartujem. Takže radšej som taká,“ vysvetľovala so smiechom herečka, ktorá vraj nikdy nevedela len tak sedieť. „Ja nie som typ dôchodkyne, ktorá by sedela doma a pozerala sa do steny,“ povedala otvorene. A ako dodala s typickým humorom, jej zosnulý manžel Radek Brzobohatý zvykol hovoriť, že „je lepšie sa umilovať k smrti, než v dôchodku spomínať na pracovné úspechy“.

Ilustračná fotografia / Hana Gregorová
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Radoslav Brzobohatý zomrel v roku 2012, no ako priznala Hana Gregorová, jeho strata ju bolí dodnes. „Tá smrť je nevyhnutná. Všetci tam pôjdeme. Len je hrozné sa s tým zmieriť a dlho to trvá,“ povedala. Kým kedysi sa rozplakala pri každom pohľade na starý film, dnes už dokáže na manžela spomínať s úsmevom. A humor si zachovala aj pri čítaní komentárov ľudí, ktorí jej ešte aj po jeho smrti vyčítali ich vzťah.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Gregorová (@hana.gregorova_official)

Medzi nebom a zemou

„Keď niektorí napíšu, že sa chudák Radek v hrobe obracia, tak si vravím: Obracia, ale túžil po mne,“ zasmiala sa Hana Gregorová, ktorá krátko po manželovej smrti zažila niečo, na čo nikdy nezabudne. V tom období mala troch psov, ktorí pravidelne spávali pri nej v posteli, no jednu noc pocítila niečo zvláštne.

Herečka Hana Gregorová.
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„Zrazu som cítila, že ma drží Radek tak, ako sme boli zvyknutí spolu spávať. Mal položenú ruku a niečo mi hovoril. Naozaj, akoby to bolo skutočné,“ opisovala zážitok medzi nebom a zemou. Keď sa ho pokúsila chytiť za ruku, prešla cez ňu. „Dotkla som sa už len vlastnej ruky. Zmizlo to,“ dodala. Keď otvorila oči, uvedomila si ešte jednu zvláštnosť. Na posteli nebol ani jeden zo psov, ktorí tam zvykli spávať každú noc.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2855119401434047&set=pb.100063663185491.-2207520000&type=3

Veštba od kartárky

„Ja verím na veci medzi nebom a zemou a verím, že je niečo vyššie nad nami. Neviem to pomenovať, prosto verím,“ povedala otvorene Hana Gregorová, ktorej osud predpovedali už v detstve pri veštení z kariet.

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