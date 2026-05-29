Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace
Na zlatistý mok potrebujete iba päť ingrediencií.
Keď mu jedna fanúšička napísala, že by si rada založila bazový sad, jeho odpoveď bola jasná: „Táto myšlienka je úžasná!“ Profesor, pomológ a legenda slovenských záhradkárov a ovocinárov Ivan Hričovský hovoril o čiernej baze s obdivom a láskou. So svojimi podporovateľmi sa podelil aj o unikátny recept na šampanské z bazových kvetov. Kým mnohí pripravujú zo sladko voňajúcich kvetov najmä sirupy, on ukázal, že baza dokáže oveľa viac.
Ochrana pred mágiou
„Jednou z najnedocenenejších a najužitočnejších rastlín našich končín je baza čierna,“ uviedol Ivan Hričovský. Ide totiž o drevinu, ktorú človek dokáže využiť takmer celú – od koreňov cez drevo, kôru, listy, kvety až po plody. Baza podľa neho oddávna dotvára charakter slovenskej krajiny a prirodzene rastie pri stodolách, v záhradách, na medziach, v parkoch aj vo svetlých lesoch. „Sprevádza človeka obdobiami prosperity, ale aj rokmi nepriazne, počas ktorých sa naplno prejavuje jej neuveriteľný potenciál,“ prezradil.
Bazu čiernu označoval za mimoriadne užitočný ker. Využíva sa pri liečbe nachladnutia a chrípky, pripravujú sa z nej želé, lekváre, likéry či sekt. Drevo sa používalo na výrobu hudobných nástrojov a listy slúžili ako prírodný postrek proti voškám. Keďže všetky časti rastliny obsahujú pigment, naši predkovia ju využívali aj ako farbivo. S bazou sa spájali dokonca aj povery. Tradovalo sa, že chráni pred bleskami, ohňom aj čiernou mágiou, a preto ju ľudia sadili pri domoch a stodolách.
Dôležitá droga
Profesor Hričovský často pripomínal, že baza robí ľuďom radosť niekoľkokrát do roka. Najskôr svojimi omamne voňajúcimi kvetmi, ktoré označoval za „drogu mimoriadnej dôležitosti“. Kvety odporúčal sušiť v tieni na šnúre a po dôkladnom preschnutí ich skladovať v tmavom skle. Zároveň dodával, že baza nie je len liečivá, ale aj chutná. „Vysmážané bazové kvety v palacinkovom cestíčku sú obľúbenou pochúťkou,“ spomínal.
O svoj obľúbený recept z bazových kvetov sa Ivan Hričovský podelil ešte v roku 2016 na facebookovej stránke Rady do záhrady. Tentoraz však nešlo o sirup ani lekvár. Profesor prezradil postup na domáce šampanské z bazových kvetov, ktoré podľa neho chutí najlepšie dobre vychladené.