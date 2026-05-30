Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik
Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Foto: Google mapy; Chat GPT/Dobré noviny

Ceny lacné, služby super, ľudia neuveriteľne ochotní, uviedla jedna z diskutujúcich.

Kým ešte pred pár rokmi bolo Albánsko pre mnohých len neznámou balkánskou krajinou, dnes sa o jeho pobreží hovorí ako o „európskych Maldivách“. Sociálne siete zaplavili fotografie tyrkysového mora, bielych pláží a malých zátok, ktoré pripomínajú exotiku. Najviac pozornosti púta letovisko Ksamil na juhu Albánska, no mnohí Slováci upozorňujú, že realita môže byť úplne iná – najmä počas hlavnej sezóny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atraktívne ceny

Kombinácia priezračného mora, dramatických hôr a stále relatívne dostupných cien robí z Albánska jeden z najväčších cestovateľských hitov posledných rokov. Mnohí si pochvaľujú miestnu kuchyňu, čerstvé ryby či veľké porcie za ceny, ktoré sú stále nižšie než v mnohých známych stredomorských destináciách.

Čapované pivo tu podľa cestovateľských portálov stále kúpite približne za 1,20 až 1,60 eura, espresso stojí okolo 80 centov a večera pre dvoch býva často lacnejšia než v bežnej slovenskej reštaurácii v malom meste. Rodinné hotely pri mori začínajú približne na 60 eurách za noc, mimo sezóny aj menej. „Za štvorhviezdičkový hotel pár minút pešo od mora sme dali za päť nocí s raňajkami pre dve osoby 210 eur,“ opísala v diskusii svoju skúsenosť cestovateľka Silvia.

Pravda o Ksamile

„Od Vlore po Ksamil – všetky pláže sú nádherné. Rozhodne najkrajšie sú samozrejme v Ksamile, ale Sarande je tiež jedna nádhera. A tiež Dhermi, Himare, Lukove, Qeparo – to máš fakt jedno,“ napísala cestovateľka Alena v diskusii o dovolenke v Albánsku.

Prímorské letovisko Ksamil však už dávno nie je tajomstvom. Kým fotografie na internete ukazujú poloprázdne pláže s bielym pieskom, v júli a auguste môže byť situácia úplne iná. „Prvýkrát sme boli vo Vlore, je tam super, pláž vhodná pre deti, nebolo to ani preplnené. Druhýkrát sme boli na Ksamile, tak tam by sme už určite nešli. Pláže síce krásne, ale nešli sme nájsť voľné ležadlá a ceny nenormálne drahé,“ opísala svoje skúsenosti ďalšia Slovenka. Podobne hovorí aj cestovateľka Dominika, ktorá Ksamil navštívila len nedávno.

