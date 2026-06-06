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Romantické, historické, pokojné, lacné. Európu ohúrilo slovenské mesto, predbehlo aj vychýrené metropoly
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Romantické, historické, pokojné, lacné. Európu ohúrilo slovenské mesto, predbehlo aj vychýrené metropoly

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: magnific.com, @gpointstudio / Google Maps

V prestížnom rebríčku obsadilo 5. miesto.

Európske mestá každoročne lákajú milióny turistov. Kým niektoré destinácie bojujú s preplnenými ulicami a astronomickými cenami, stále existujú aj miesta, kde si človek dokáže užiť atmosféru historických centier, dobré jedlo aj kultúru bez toho, aby zruinoval svoj rozpočet.

Práve na takéto mestá sa tentoraz pozrel britský prieskum spoločnosti Post Office Travel Money, o ktorom informoval portál Euronews. Analýza porovnávala náklady na bežný dvojdňový mestský pobyt vo viac než 50 európskych destináciách. Hodnotili ceny ubytovania, dopravy, reštaurácií či vstupov do najznámejších atrakcií.

A výsledok? Medzi najvýhodnejšími mestami Európy sa objavila aj destinácia, ktorú by mnohí možno nečakali.

Najlacnejšie dovolenky?

Do rebríčka sa dostali najmä mestá z východnej a juhovýchodnej Európy. Desiatku najlacnejších mestských pobytov otvorila čiernohorská Podgorica, nasledovali francúzsky Štrasburg či litovský Vilnius.

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Vyššie priečky obsadili destinácie, ktoré si turisti obľúbili najmä pre kombináciu historických uličiek, príjemnej atmosféry a dostupných cien. Medzi nimi nechýba lotyšská Riga ani srbský Belehrad.

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Prvé tri miesta napokon obsadili balkánske mestá. Tretia skončila albánska Tirana, druhé miesto patrilo rumunskej Bukurešť a víťazom rebríčka sa stalo Sarajevo.

Slovenské prekvapenie

Ešte väčšiu pozornosť však pútala piata priečka.

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