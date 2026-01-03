Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy
Historická scenéria, autentická atmosféra mesta a vianočné trhy situované priamo v centre pod vysvieteným hradom pôsobia ako z rozprávky.
Chcete si vychutnať tú pravú zimnú atmosféru? Podľa známej leteckej spoločnosti ju nájdete v najmenšom krajskom meste na Slovensku. Icelandic Air totiž medzi najlepšie zimné destinácie v Európe zaradila Trenčín – a ten svojím umiestnením v rebríčku prekonal aj vychýrené európske metropoly.
Prispela atraktivita vianočných trhov
Rebríček leteckej spoločnosti vychádza zo štúdie, ktorá analyzovala najatraktívnejšie zimné miesta z dlhodobého hľadiska. Zamerala sa na tri faktory, ktoré spoločnosť považuje pre výber zimnej destinácie za rozhodujúce. „Sú nimi množstvo napadnutého snehu počas zimy, jasná obloha a atraktivita vianočných trhov,“ uviedlo mesto Trenčín na svojom webe.
Do úvahy sa bral aj počet instagramových príspevkov s hashtagmi týkajúcimi sa vianočných trhov. „Faktom je, že vianočné trhy v Trenčíne sú možno komornejšie, ale pre domácich i turistov majú silné čaro a neopakovateľnú atmosféru,“ opísalo mesto.
Rebríček ovládlo Rakúsko, ktoré malo najviac miest. „Prvé miesto patrí Hallstattu, nasleduje Salzburg pred rumunským Sibiu a Viedňou, ktorá sa delí o štvrté miesto so švajčiarskym Luzernom,“ informuje mesto. Trenčín sa v rebríčku rozhodne nestratil, práve naopak, umiestnil sa v TOP 10.