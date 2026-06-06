Vo vzťahoch sa popálil, mafiáni o ňom vedeli všetko. Patrik Herman sa smeje, že v súkromí je sraľo - Dobré noviny
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Vo vzťahoch sa popálil, mafiáni o ňom vedeli všetko. Patrik Herman sa smeje, že v súkromí je sraľo
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Vo vzťahoch sa popálil, mafiáni o ňom vedeli všetko. Patrik Herman sa smeje, že v súkromí je sraľo

Patrik Herman.
Patrik Herman. — Foto: Promo fotografie TV Markíza; Instagram - @patrik_herman_stvr

Tri roky radšej nemal priateľku ani kamarátov.

„V súkromí som naozaj taký malý sraľo,“ priznal Patrik Herman, ktorého si Slováci pamätajú ako neohrozeného reportéra z čias mafiánskych vojen aj ako moderátora, ktorý roky pomáhal ľuďom riešiť ich problémy. Málokto však vie, že za televíznou tvárou sa skrýva muž, ktorý sa v mladosti takmer ocitol na ulici, prežíval vďaka pomoci cudzích ľudí a neskôr čelil vyhrážkam zo strany podsvetia. Roky žil s vedomím, že nebezpečenstvo sa nemusí týkať len jeho, ale aj tých, ktorých miloval. Napriek tomu sa nikdy nevzdal a dodnes zostal človekom, ktorý si najviac váži obyčajnú ľudskú dobrotu.

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Príspevok používateľa Patrik Herman (@patrik_herman_stvr)
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S bratom takmer na ulici

„Mohol som v osemnástich skončiť pod mostom. Nie je to med lízať mať v rodine učiteľov,“ smial sa v rozhovore pre vidaduTV Patrik Herman, ktorý sa narodil do učiteľskej rodiny, v ktorej neprežil úplne jednoduché detstvo. „Vyrastal som v rodine, kde sa rodičia rozviedli, dokonca dvakrát,“ prezradil o ťažkých časoch, ktoré sa stupňovali. Druhýkrát sa totiž jeho mama vydala za muža, ktorý na Patrika a jeho brata vyvíjal nátlak a nikdy ich neprijal. Preto sa rozhodol, že odíde z domu.

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Jeho biologický otec z Myjavy sa ho snažil získať do svojej starostlivosti a ponúkol mu aj bývanie, no 16-ročný Patrik si nevedel predstaviť, že by opustil Trnavu a začínal odznova v inom meste. „V istom momente som sa takmer ocitol na ulici aj s mojím bratom. Bolo to veľmi zložité, ale dnes s odstupom času viem, čo vás nezabije, to vás posilní. Ubytovanie, ktoré som neskôr mal, som mal vďaka tomu, že sa našli ďalší ľudia, ktorí pomohli,“ spomínal Patrik Herman, ktorého dobrí ľudia sprevádzali už na stredoškolskom internáte.

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„Vždy večer, keď som prišiel zo školy a z roboty, lebo musel som si nejako zarobiť na život, mi pani kuchárky nechávali v krabičkách nejaké prebytky jedla, aby som sa večer mal z čoho najesť,“ uviedol skromne. Práve cudzím ľuďom, ktorí mali v sebe obrovský kúsok dobra, vďačí za to, že sa postavil na vlastné nohy. Patrik Herman nikdy nezabudol na svoje náročné dospievanie a aj preto sa nikdy nehral na frajera, ktorý by všetko vedel. „Ja som nikdy v živote nepredpokladal ani to, že budem moderátor. Okrem mojej babičky,“ prezradil pre vidaduTV Patrik, ktorého stará mama nachytala, ako osemročný čítal nekrológ Leonida Iľjiča Brežneva hlasom skúseného redaktora. „Ty budeš moderátor!“ vyhlásila a mala pravdu.

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Príspevok používateľa Patrik Herman (@patrik_herman_stvr)
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Mafia a hlava mačky pred dverami

Patrik Herman sa však nestal obyčajným redaktorom – ako najmladšieho člena redakcie markizáckych televíznych novín ho vyslali k prvým mafiánskym vraždám v slovenskom podsvetí. „Kto pôjde o polnoci na miesto činu? No presne ten najmladší, slobodný, bezdetný. Šup ho,“ zaspomínal si v podcaste Návraty na časy, keď mu známe mafiánske gangy doslova dýchali na krk.

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