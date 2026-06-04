Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie
Trik si medzi cestovateľmi získal obrovskú popularitu.
Dovolenková sezóna je tu a nejeden z nás tak na dlhší čas odíde z domu. Pred uzamknutím vchodových dverí zvykneme urobiť pár vecí, ktoré pozná asi každý cestovateľ - skontrolujeme, či sme dobre zatvorili okná, odpojili spotrebiče či vypli vodu... Na jednu vec však väčšina ľudí zabúda, po návrate domov ale môže zachrániť zdravie. Ako ďalej píše portál The Creek Line House, stačí pritom urobiť celkom obyčajnú vec - nechať v mrazničke jednoeurovú mincu.
Bizarný trik
Počas toho, ako si užívame na pláži a pijeme mojito, môže u nás doma nastať výpadok prúdu. Ten síce s najväčšou pravdepodobnosťou neskôr naskočí, na zmrazenom jedle v mrazničke si to však všimnete neskoro. Tejto situácii sa ale dá celkom jednoducho predísť - a to práve uložením mince do mrazničky.
Vezmite si preto malú nádobu vhodnú na skladovanie v mrazničke, naplňte ju studenou vodou z vodovodu a vložte ju do mrazničky, kým úplne nezmrzne. Potom na povrch ľadu prilepte jednoeurovú mincu a vložte ju späť do mrazničky.
Pre istotu je dobré umiestniť jednu mincu do mrazničky, ako aj do mraziaceho priestoru chladničky a kdekoľvek inde, kde skladujete mrazené potraviny, aby ste mali prehľad o rozmrazovaní a mrazení všetkého, čo potrebujete udržať zmrazené, ak dôjde k výpadku prúdu.