Frajeri boli zakázaní, Michala chcel zbiť. Dominika Cibulková sa prísnemu otcovi vzoprela iba raz
S prvým frajerom sa skrývala na život a na smrť.
„Nemôžeš mať frajera! Nemôžeš sa s nikým stretávať! Nemôžeš sa zaľúbiť!“ Takéto pravidlá vraj Dominika Cibulková počúvala od svojho otca celé roky. Bol presvedčený, že láska a športová kariéra nejdú dokopy, a dcéru chránil s takou prísnosťou, že pred ním tajila aj svoje prvé vzťahy. Muž, ktorého rešpektovala viac než kohokoľvek iného, jej určoval nielen tréningy, ale aj pravidlá súkromného života. Všetko sa však zmenilo vo chvíli, keď stretla Michala Navaru. Práve kvôli nemu sa po prvý raz postavila vlastnému otcovi, odmietla jeho ultimátum a na dva roky prerušila kontakt. Kým na kurte bojovala o víťazstvá, doma zvádzala úplne iný zápas – o právo rozhodovať o vlastnom živote.
Tvrdí rodičia a slovo hanba
Dominika Cibulková nikdy netajila, že za jej úspechmi nestál len talent, ale aj mimoriadne prísna výchova. Doma neexistovali výhovorky ani ľútosť nad sebou samou. „U nás v generácii to bolo tak... Keď som hrala posledný rok a skončila som 35., tak pre mňa to bolo, že extrémny fail, extrémna frustrácia. To je hrozný rok, proste je to hanba. Slovo hanba je veľmi dôležité,“ zaspomínala si v podcaste Pohľady generácií na vysoké nároky rodičov. Jej mama jej pred zápasmi zvykla hovoriť: „To bude hanba, keď prehráš.“
Tlak pritom nezačínal na kurte, aj po prehrách nasledovali dlhé hodiny hodnotenia. „V lietadle to bolo ešte v pohode, ale keď sme cestovali autom, tak to bol šesťhodinový náklad bez filtra. Som z generácie, kde rodičia boli rodičia a počúvali sa,“ priznala tenistka, ktorá mala pred otcom taký veľký rešpekt, že ju sprevádzal celý život. Keď sa raz ako 10-ročné dieťa rozplakala, otec jej vraj rýchlo vysvetlil, že je to naposledy. „Odvtedy som sa nikdy nerozplakala ani ako dospelá, taký som mala predtým rešpekt,“ priznala v podcaste.
Láska? Aj tam platili otcove pravidlá
Jedným dychom však dodala, že nie všetko bolo jednoduché, no práve táto tvrdosť ju pripravila na život. Prísnosť rodičov sa však netýkala len športu. Otec Milan Cibulka bol presvedčený, že vzťahy môžu zničiť kariéru. Sám totiž ukončil športovú cestu práve kvôli láske.