Michaela Čobejová: V istom veku zistíte, že ste priesvitná. Zrazu vám dôjde, aký je život krátky
Po päťdesiatke prišlo uvedomenie, ktoré ju zasiahlo.
Čas sa zastaviť nedá a skôr či neskôr to pocíti každý. Herečka Michaela Čobejová, ktorú diváci momentálne poznajú aj zo seriálu Sľub, otvorene priznala, že práve obdobie po päťdesiatke pre ňu prinieslo veľké uvedomenia. Nehovorí pritom len o vráskach či zmenách tela, ale najmä o pocite, že žena zrazu začne byť pre okolie menej viditeľná.
Ako uvádza denník Plus JEDEN DEŇ, herečka sa bez prikrášľovania vyjadrila k tomu, čo podľa nej mnohé ženy prežívajú, no často o tom hovoria len medzi najbližšími. Starnutie podľa nej nezasahuje iba vzhľad, ale aj ženskosť, sebavedomie či pohľad na vlastný život.
Obdobie veľkých zmien
Čobejová priznala, že zmieriť sa s pribúdajúcim vekom nie je jednoduché. Opísala chvíle, keď si žena začne uvedomovať, že ju okolie vníma inak ako kedysi a že pozornosť, na ktorú bola roky zvyknutá, postupne mizne.
„V istom veku žena zistí, že je priesvitná. A to so ženskosťou súvisí. Boli ste atraktívne a zrazu nie ste. Ste prehliadané. Je to šok. K tomu sa pridajú hormóny, menopauza, zmeny tela, deti odrastú. Je to ťažké obdobie. Starnutie je ťažké,“ povedala herečka.
Podľa jej slov sa práve po päťdesiatke mení aj pohľad na čas a budúcnosť. Veci, ktoré človek v mladšom veku neriešil, začnú zrazu naberať úplne iný význam.
„Uvedomíte si, že už nemáte pred sebou nekonečne veľa času. V štyridsiatke vám to ešte nedochádza, po päťdesiatke si však začnete rátať, koľko aktívneho života je pred vami a čo ešte chcete stihnúť. Začnete sa zmierovať s tým, že vstupujete do ,mladej staroby‘. A zrazu vám dôjde, aký je život krátky,“ dodala.