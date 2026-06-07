Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Michaela Čobejová: V istom veku zistíte, že ste priesvitná. Zrazu vám dôjde, aký je život krátky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Ilustračná fotografia.

Romantické, historické, pokojné, lacné. Európu ohúrilo slovenské mesto, predbehlo aj vychýrené metropoly

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní

Nemôže za to, že je o 150 rokov mladší. Hana Gregorová a Koptík dodržiavajú osvedčený recept na lásku

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Michaela Čobejová: V istom veku zistíte, že ste priesvitná. Zrazu vám dôjde, aký je život krátky

— Foto: Instagram @cobejova / Promofotografia TV Markíza, seriál Sľub

Po päťdesiatke prišlo uvedomenie, ktoré ju zasiahlo.

Čas sa zastaviť nedá a skôr či neskôr to pocíti každý. Herečka Michaela Čobejová, ktorú diváci momentálne poznajú aj zo seriálu Sľub, otvorene priznala, že práve obdobie po päťdesiatke pre ňu prinieslo veľké uvedomenia. Nehovorí pritom len o vráskach či zmenách tela, ale najmä o pocite, že žena zrazu začne byť pre okolie menej viditeľná.

Ako uvádza denník Plus JEDEN DEŇ, herečka sa bez prikrášľovania vyjadrila k tomu, čo podľa nej mnohé ženy prežívajú, no často o tom hovoria len medzi najbližšími. Starnutie podľa nej nezasahuje iba vzhľad, ale aj ženskosť, sebavedomie či pohľad na vlastný život.

Obdobie veľkých zmien

Čobejová priznala, že zmieriť sa s pribúdajúcim vekom nie je jednoduché. Opísala chvíle, keď si žena začne uvedomovať, že ju okolie vníma inak ako kedysi a že pozornosť, na ktorú bola roky zvyknutá, postupne mizne.

Instagram Post
Príspevok používateľa Michaela Čobejová (@cobejova)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„V istom veku žena zistí, že je priesvitná. A to so ženskosťou súvisí. Boli ste atraktívne a zrazu nie ste. Ste prehliadané. Je to šok. K tomu sa pridajú hormóny, menopauza, zmeny tela, deti odrastú. Je to ťažké obdobie. Starnutie je ťažké,“ povedala herečka.

Podľa jej slov sa práve po päťdesiatke mení aj pohľad na čas a budúcnosť. Veci, ktoré človek v mladšom veku neriešil, začnú zrazu naberať úplne iný význam.

„Uvedomíte si, že už nemáte pred sebou nekonečne veľa času. V štyridsiatke vám to ešte nedochádza, po päťdesiatke si však začnete rátať, koľko aktívneho života je pred vami a čo ešte chcete stihnúť. Začnete sa zmierovať s tým, že vstupujete do ,mladej staroby‘. A zrazu vám dôjde, aký je život krátky,“ dodala.

Pravda o starnutí

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Ako sa zbaviť hrdzavých škvŕn vo vani: Lacný, rýchly a efektívny spôsob!

Mravce sa do mojej záhrady už ROKY nevracajú: Urobte TOTO a zbavíte sa ich na veľmi dlhú dobu!

Chcete veľa sladučkých rajčín? Urobte v JÚNI toto a úroda bude veľká a zdravá ako ešte nikdy!

Ženy, muškáty v lete nakŕmte týmto a budú kvitnúť až do novembra: Už ani Euro na hnojivo z obchodu, toto nemá konkurenciu!

Plný hrniec

Beriem pohár vody, 200 g múky, soľ a robím perfektné chrumkáče na celý týždeň: Geniálne slané tyčinky, pečú sa pár minút!

Položte na bravčové mäso cibuľu, paradajky, prikryte syrom a dajte piecť: Rýchly a jednoduchý OBED, nič sa mu nevyrovná!

Kto pozná hrnčekové cesto z kyslej smotany, nič iné už nehľadá – bublanina ako páperie: Pripravte hneď z dvojitej dávky!

LEGENDÁRNE Francúzske ŽEMLE, aké v obchode nekúpite: Cesto ako pavučinka, NEKYSNÚ a pečú sa len 20 minút!

Zdravé tipy

Zabudnite, čo sú štípance, ekzémy a spálenie od slnka: Hojivý všeliek z prababkinej záhrady, v lekárni ho nekúpite!

Začnite zbierať zelené orechy: Prestane vás bolieť hlava, zbavíte sa ekzému aj bolesti brucha!

Domáce tekuté korenie z liečivého ligurčeka: Keď máte tento starý RECEPT, už nepotrebujete žiadne iné dochucovadlá!

Domáca skorocelová masť: Poklad z prírody, ktorý by nemal chýbať v žiadnom dome!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…