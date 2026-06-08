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Pred mafiou ju chránil so slzným sprejom vo vrecku. Juraj Rizman pre Zuzanu Čaputovú zahodil mužskú pýchu
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Pred mafiou ju chránil so slzným sprejom vo vrecku. Juraj Rizman pre Zuzanu Čaputovú zahodil mužskú pýchu

Juraj Rizman a Zuzana Čaputová.
Juraj Rizman a Zuzana Čaputová. — Foto: Instagram - @juraj_rizman_sk

Ste spolu len naoko, vraveli im neprajníci.

„Je X vecí, ktoré na nej obdivujem a je X veci, ktoré na nej milujem, ale nikdy som o tom verejne nehovoril a ani o tom hovoriť nebudem. Je to iba medzi nami. To najcennejšie pre mňa je, keď môžeme byť spolu, iba sami pre seba,“ hovoril Juraj o žene, ktorú roky chránil pred vyhrážkami, stál pri nej počas najťažších chvíľ a kvôli nej sa naučil potláčať aj vlastné ego. Kým prezidentka Zuzana Čaputová niesla na pleciach zodpovednosť za krajinu, on sa musel zmieriť s úlohou prvého džentlmena a s tým, že každý jeho krok bude pod drobnohľadom verejnosti. Prežili útoky, nenávisť aj stratu súkromia, no ich vzťah napokon neustál niečo celkom iné. Zuzana Čaputová a Juraj Rizman totiž oznámili, že sa po šiestich rokoch rozišli.

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Spojila ich skládka

Keď sa dnes hovorí o Zuzane Čaputovej, mnohí si spomenú na prezidentský úrad. Ona sama však opakovane zdôrazňovala, že všetko sa začalo v Pezinku, v meste, kde sa obyvatelia postavili proti výstavbe obrovskej skládky odpadu. „Zdalo sa mi úplne absurdné postaviť megalomanskú skládku veľkú ako jedenásť futbalových ihrísk v blízkosti starej skládky,“ vysvetľovala v knihe Odvaha k ľudskosti Čaputová dôvody, pre ktoré sa ako právnička zapojila do občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Práve tam sa prvýkrát stretla s Jurajom Rizmanom.

Zuzana Čaputová s dcérou Emmou / Lea a Emma Čaputové
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Aktivista Greenpeace mal v tom čase na starosti komunikáciu a občianske kampane a do Pezinka prišiel pomôcť miestnym ľuďom. „Pezinskí aktivisti urgentne potrebovali pomôcť. No a logicky sa obrátili na nás – veľkú a skúsenú organizáciu – s prosbou o pomoc. Vtedy sme sa so Zuzkou videli po prvýkrát,“ spomínal Rizman v knihe. V tom období ešte nikomu nenapadlo, že sa raz stanú partnermi. Spájala ich práca, presvedčenie a snaha postaviť sa systému, ktorý podľa nich chránil záujmy mocných namiesto záujmov ľudí.

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Slzný sprej vo vrecku

Kauza pezinskej skládky postupne prerástla hranice jedného mesta. Investor získaval povolenia napriek nesúhlasu samosprávy, objavovali sa podozrenia z konfliktov záujmov a neskôr sa v prípade angažoval aj Marián Kočner. Ľudia okolo Zuzany Čaputovej si začali uvedomovať, že nejde len o spor o skládku.

Zuzana Čaputová s otcom Štefanom / S pápežom Františkom
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„Zuzke sa v istej fáze kampane začali istí ľudia vyhrážať. Normálne čelila zastrašovaniu, že ak neprestane, mohlo by sa niečo stať jej alebo jej deťom,“ spomínal Rizman. Čaputová v tom období takmer nikam nechodila sama. Jej deti nebývali vonku bez dozoru a aktivisti menili miesta stretnutí. „Pamätám sa, ako sme vtedy na ňu dávali pozor. Striedali sme sa a zo stretnutí ju vozili domov. Vedeli sme, kto proti nám stojí. Aby sme zabránili odpočúvaniu, odkladali sme mobily, menili miesta stretnutí a často sme sa stretávali v pezinskom podzemí – v súkromných vínnych pivniciach bez signálu,“ spomínal Rizman na napäté časy.

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