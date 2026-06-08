Pred mafiou ju chránil so slzným sprejom vo vrecku. Juraj Rizman pre Zuzanu Čaputovú zahodil mužskú pýchu
Ste spolu len naoko, vraveli im neprajníci.
„Je X vecí, ktoré na nej obdivujem a je X veci, ktoré na nej milujem, ale nikdy som o tom verejne nehovoril a ani o tom hovoriť nebudem. Je to iba medzi nami. To najcennejšie pre mňa je, keď môžeme byť spolu, iba sami pre seba,“ hovoril Juraj o žene, ktorú roky chránil pred vyhrážkami, stál pri nej počas najťažších chvíľ a kvôli nej sa naučil potláčať aj vlastné ego. Kým prezidentka Zuzana Čaputová niesla na pleciach zodpovednosť za krajinu, on sa musel zmieriť s úlohou prvého džentlmena a s tým, že každý jeho krok bude pod drobnohľadom verejnosti. Prežili útoky, nenávisť aj stratu súkromia, no ich vzťah napokon neustál niečo celkom iné. Zuzana Čaputová a Juraj Rizman totiž oznámili, že sa po šiestich rokoch rozišli.
Spojila ich skládka
Keď sa dnes hovorí o Zuzane Čaputovej, mnohí si spomenú na prezidentský úrad. Ona sama však opakovane zdôrazňovala, že všetko sa začalo v Pezinku, v meste, kde sa obyvatelia postavili proti výstavbe obrovskej skládky odpadu. „Zdalo sa mi úplne absurdné postaviť megalomanskú skládku veľkú ako jedenásť futbalových ihrísk v blízkosti starej skládky,“ vysvetľovala v knihe Odvaha k ľudskosti Čaputová dôvody, pre ktoré sa ako právnička zapojila do občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Práve tam sa prvýkrát stretla s Jurajom Rizmanom.
Aktivista Greenpeace mal v tom čase na starosti komunikáciu a občianske kampane a do Pezinka prišiel pomôcť miestnym ľuďom. „Pezinskí aktivisti urgentne potrebovali pomôcť. No a logicky sa obrátili na nás – veľkú a skúsenú organizáciu – s prosbou o pomoc. Vtedy sme sa so Zuzkou videli po prvýkrát,“ spomínal Rizman v knihe. V tom období ešte nikomu nenapadlo, že sa raz stanú partnermi. Spájala ich práca, presvedčenie a snaha postaviť sa systému, ktorý podľa nich chránil záujmy mocných namiesto záujmov ľudí.
Slzný sprej vo vrecku
Kauza pezinskej skládky postupne prerástla hranice jedného mesta. Investor získaval povolenia napriek nesúhlasu samosprávy, objavovali sa podozrenia z konfliktov záujmov a neskôr sa v prípade angažoval aj Marián Kočner. Ľudia okolo Zuzany Čaputovej si začali uvedomovať, že nejde len o spor o skládku.
„Zuzke sa v istej fáze kampane začali istí ľudia vyhrážať. Normálne čelila zastrašovaniu, že ak neprestane, mohlo by sa niečo stať jej alebo jej deťom,“ spomínal Rizman. Čaputová v tom období takmer nikam nechodila sama. Jej deti nebývali vonku bez dozoru a aktivisti menili miesta stretnutí. „Pamätám sa, ako sme vtedy na ňu dávali pozor. Striedali sme sa a zo stretnutí ju vozili domov. Vedeli sme, kto proti nám stojí. Aby sme zabránili odpočúvaniu, odkladali sme mobily, menili miesta stretnutí a často sme sa stretávali v pezinskom podzemí – v súkromných vínnych pivniciach bez signálu,“ spomínal Rizman na napäté časy.