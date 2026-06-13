Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej
Zaľúbení kolegovia krúžili ako supy.
„Mama a režisér majú vždy pravdu,“ hovorí dnes s úsmevom Zuzana Tlučková. Obľúbená herečka však priznáva, že nie vždy sa týmto pravidlom riadila. Aj ona mala obdobia, keď si myslela, že vie lepšie, čo je pre ňu správne. Až neskôr zistila, že ľudia, ktorí nás najviac milujú, často vidia veci jasnejšie než my sami. Po strate milovanej mamy a bolestivom rozvode s mužom, o ktorom si myslela, že po jeho boku zostarne, pochopila jednu z najdôležitejších životných lekcií.
Veštba pre mamu
Keď sa mala Zuzka narodiť, jej mama veľmi túžila po dcére. Bola taká nedočkavá, že sa vybrala až niekam za Košice za veštkyňou, aby sa dozvedela, či sa jej sen splní. Predpoveď bola prekvapivo presná. Veštkyňa vraj povedala nielen to, že sa jej narodí dcérka, ale aj to, že na staré kolená bude mať zo svojich detí veľkú radosť a bude na ne nesmierne pyšná.
„Som šťastná, že jej aj toto vyšlo. Naozaj sa z nás moja mamička veľmi tešila. Keď som bola za ňou naposledy pred šiestimi rokmi, stihla mi tesne pred tým, než nás žiaľ opustila, povedať práve to, že tá veštkyňa vtedy mala pravdu. Len škoda, že jej nevyveštila dlhší život,“ spomínala v jednom z rozhovorov Zuzana Tlučková.
Nie si žiadna hviezda
Keď sa mladej herečke začalo dariť a objavovala sa na obrazovkách, doma sa k nej nesprávali ako k celebrite. Práve jej mamička dbala na to, aby zostala sama sebou. „Nie si žiadna hviezda, len robíš niečo, čo vidí viac ľudí,“ zvykla jej hovorievať. A keď mala pocit, že dcéra začína trochu lietať v oblakoch, vedela jej vraj „klepnúť po nose“.
„Bola pre mňa partnerom, vedela mi poradiť, keď som nenachádzala východisko z problémov. Nie vždy sa mi to vrátilo, dodatočne sa ukázalo, že som mala radšej urobiť tak, ako mi radila,“ spomínala Zuzka Tlučková, ktorá priznala, že mama mala aj výborný odhad na vzťahy.
Chlapci ako supy
„Tiež som mala situáciu, keď boli rodičia veľmi proti jednému partnerovi, ktorého som mala. Neposlúchla som ich a potom som mame povedala: Mala som ťa počúvať, mala si pravdu,“ priznala pre Šarm. Zuzana Tlučková patrila od mladosti k ženám, ktoré si muži všímali. Spolužiaci si dodnes spomínajú, že bola prirodzene krásna, sympatická a mala charizmu, ktorú nebolo možné prehliadnuť. „Ja som bol do Zuzky aj zaľúbený. Zuzku si nevšimnúť by bolo barbarstvo,“ priznal po rokoch Ivan „Tuli“ Vojtek.