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Európske Seychely odporúčajú Slováci všetkými desiatimi. Pláže s bielym pieskom tromfnú aj Taliansko
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Európske Seychely odporúčajú Slováci všetkými desiatimi. Pláže s bielym pieskom tromfnú aj Taliansko

Európske Seychely.
Európske Seychely. — Foto: Instagram - @leadorablee; Wikimedia commons

Cestovatelia hovoria o najkrajšej dovolenke.

Tyrkysová voda, biely piesok, romantické mestečká na útesoch a horské panorámy. Miesto, ktoré mnohí prirovnávajú k exotickým Seychelám, sa nachádza oveľa bližšie, než by ste čakali. Niektorí cestovatelia tvrdia, že ide o jeden z najväčších skrytých pokladov Európy, kde na jednom mieste nájdete pláže ako v Karibiku, divokú prírodu aj bohatú históriu.

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Skúsenosti Slovákov

„Miestni si toto miesto strážia ako tajomstvo, pretože je také krásne a lacné. Vyzerá ako Seychely, ale je vzdialené len dve hodiny letu z Británie,“ uviedli odborníci z medzinárodnej cestovnej agentúry Holiday Pirates, podľa ktorých ide o najviac podceňovaný ostrov, ktorý si zaslúžene vyslúžil prezývku „európske Seychely“. Reč je o francúzskej Korzike, ktorá si získava čoraz viac priaznivcov aj medzi Slovákmi.

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„Bola som, odporúčam všetkými desiatimi. Ja osobne nepoznám žiadne iné miesto v Európe, kde nájdeš mix všetkého na jednom mieste – hory, mestečká, históriu, neuveriteľné pláže ako v Karibiku,“ napísala v diskusii Slovenka Alenka. Podobné skúsenosti má aj Tatiana, ktorá sa na ostrov pravidelne vracia. „Korzika je úžasná, je to naša takmer každoročná dovolenka. Azúrové more nemá chybu, služby hotelov nebudem ani spomínať, nakoľko je to takmer top v Európe,“ uviedla.

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Ďalšia cestovateľka priznala, že na ostrov dodnes spomína. „Korzika je nádherná, dúfam, že sa tam ešte niekedy vrátim. Je to niečo úplne iné než sever Talianska. Tam by som už na dovolenku nešla,“ dodala.

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Dve z najkrajších pláží Európy

Práve pláže patria medzi najväčšie lákadlá ostrova. Portál Our Hidden Earth pripomenul, že dve korzické pláže sa dostali do rebríčka 25 najlepších pláží Európy.

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