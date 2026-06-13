Pochopila som, že takto žiť nechcem. Zuzana Fialová urobila pred 10 rokmi rozhodnutie, ktorého sa drží
Známa herečka si svoje súkromie chráni.
V slovenskom šoubiznise hrala kedysi jednu z hlavných úloh, dnes je ale všetko inak. Zuzana Fialová, ktorá už roky hviezdi nielen na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj v rôznych televíznych projektoch, sa totiž pred desiatimi rokmi rozhodla, že nechce byť slávna, a za týmto svojím rozhodnutím si dodnes stojí. Informuje o tom Život.
Bolo to neznesiteľné
Napriek tomu, že Zuzana Fialová nepochádzala z umeleckého prostredia, herectvu sa venovala už v detstve. Rýchlo potom začala fungovať v kolotoči natáčania a dnes patrí medzi najvýraznejšie slovenské herečky, ktoré mali okrem iného aj ponuky na úlohy zo zahraničia.
Dlhé roky tak hviezdi nielen na divadelných doskách, ale aj v mnohých televíznych projektoch. Pred desiatimi rokmi sa však rozhodla urobiť v živote zásadné rozhodnutie a odvtedy sa jej darí po ceste, ktorú si vybrala, úspečne kráčať.
Zaumienila si totiž, že nechce byť slávna. „Slávna som už bola. Až tak veľmi, že to bolo neznesiteľné. Práve vtedy som pochopila, že takto žiť nechcem. Posledných desať rokov som veľmi vedome pracovala na tom, aby som nebola slávna,“ priznala a dodala, že nie však preto, že by robila niečo proti sebe.