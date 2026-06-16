Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Jiří Langmajer s manželkou Adélou Gondíkovou.

Na prvom rande pila poldecáky ako žiadna iná žena. Jiří Langmajer sa chcel zmeniť až kvôli Adéle

Lucia Barmošová prehovorila o dcérke.

Žili perfektný vzťah na striedačku. Lucia Barmošová sa teší z dcérky, pri ktorej výchove sa riadi intuíciou

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Zuzana Tlučková s kolegom Petrom Marcinom.

Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej

Európske Seychely.

Európske Seychely odporúčajú Slováci všetkými desiatimi. Pláže s bielym pieskom tromfnú aj Taliansko

Jiří Langmajer s manželkou Adélou Gondíkovou.

Na prvom rande pila poldecáky ako žiadna iná žena. Jiří Langmajer sa chcel zmeniť až kvôli Adéle

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Ilustračná fotografia / Profesor Jaroslav Siman

Buď budú žiť takto, alebo nijako, vyhlásil lekár. Siamské dvojičky z Gemera zachránil zázrak

Zuzana Tlučková s kolegom Petrom Marcinom.

Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej

Európske Seychely.

Európske Seychely odporúčajú Slováci všetkými desiatimi. Pláže s bielym pieskom tromfnú aj Taliansko

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/bearfotos, wirestock

Vyhnete sa vďaka tomu trápnym situáciám.

Na niektoré z nich sa tešíme týždne vopred, iné prídu nečakane alebo sa skončia veľkou hádkou. S návštevami to býva komplikované nielen počas sviadkov. Ak teda budete z neustáleho vítania hostí unavení alebo sa sami vyberiete navštíviť priateľov či rodinu, spomeňte si na niektoré z týchto rád.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Cíťte sa ako doma, ale nie naozaj

Odborníci na etiketu vytvorili zoznam pravidiel, ktorými by sa mali hostia v každom dome riadiť. Dá sa vďaka nim vyhnúť zbytočným nekomfortným situáciám a z priateľského stretnutia sa tak nestane jedna veľká katastrofa. V prvom rade sa podľa nich netreba dotýkať všetkého, okolo čoho prejdete, a taktiež by ste na návšteve nemali premiestňovať veci.

Lucia Sandrin Breznayová alias Madam Etiketa
Prečítajte si tiež: Kačací krok, bagrovanie či obyčajný pozdrav. Madam Etiketa prezradila 6 vecí, s ktorými majú Slováci problém

„Keď vám niekto povie, aby ste sa cítili ako doma, nemyslí to doslovne. V žiadnom prípade si nevykladajte nohy na nábytok a ak nejde o niekoho blízkeho, sami neotvárajte ani chladničku,“ vysvetlila pre Huffpost Jodi RR Smith, šéfka spoločnosti, ktorá vyučuje etiketu. Ak si chcete niečo prezrieť, najprv sa treba spýtať, či je to v poriadku a nebrať veci do rúk len tak znenazdajky.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Nič nezatajujte

Moderátor podcastu o slušnom správaní Nick Leighton vzápätí dodal, že sa nepatrí ani vyzývať hostiteľov, aby vám urobili prehliadku domu. „Počkajte, kým vám sami budú chcieť svoj domov ukázať a dôležité je vedieť aj to, kedy odísť,“ poznamenal Leighton, ktorý sa najčastejšie stretáva so sťažnosťami na hostí, ktorí v cudzích domoch trávia príliš veľa času.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Zdvojnásobte úrodu uhoriek, papriky a paradajok: Hneď zalejte týmto domácim ZÁZRAKOM!

Zdvojnásobte úrodu uhoriek, papriky a paradajok: Hneď zalejte týmto domácim ZÁZRAKOM!

Absolútny likvidátor VOŠIEK v záhrade: Domáci zázrak za pár drobných ich zničil do jednej – 1 dávka vyšla na celý dvor!

Absolútny likvidátor VOŠIEK v záhrade: Domáci zázrak za pár drobných ich zničil do jednej – 1 dávka vyšla na celý dvor!

Skúsený inštalatér povedal, ako rýchlo uvoľniť upchaté umývadlo v kúpeľni a v kuchyni: FUNGUJE to!

Skúsený inštalatér povedal, ako rýchlo uvoľniť upchaté umývadlo v kúpeľni a v kuchyni: FUNGUJE to!

Jednoduché a lacné riešenie, ako sa zbaviť KOMÁROV vonku aj vnútri: Koniec bzučania a štípancom!

Jednoduché a lacné riešenie, ako sa zbaviť KOMÁROV vonku aj vnútri: Koniec bzučania a štípancom!

Plný hrniec

Palacinky z minerálky – tie najlepšie a najjednoduchšie, aké existujú!

Palacinky z minerálky – tie najlepšie a najjednoduchšie, aké existujú!

Chutnejšie ako PIZZA a upečené za 20 minút: Všetci zháňajú tento RECEPT z lístkového cesta!

Chutnejšie ako PIZZA a upečené za 20 minút: Všetci zháňajú tento RECEPT z lístkového cesta!

Úžasná ČOKO torta bez pečenia – za 20 minút hotová: Keď ju dáte na stôl, ostatné zákusoky si nikto ani nevšimne!

Úžasná ČOKO torta bez pečenia – za 20 minút hotová: Keď ju dáte na stôl, ostatné zákusoky si nikto ani nevšimne!

Ani moja mama nemôže prestať jesť toto jedlo: Lacná a neuveriteľne chutná FAJNOTKA zo zemiakov!

Ani moja mama nemôže prestať jesť toto jedlo: Lacná a neuveriteľne chutná FAJNOTKA zo zemiakov!

Zdravé tipy

Stačí si dať pár dúškov pred spaním, nič viac: Tento nápoj páli BRUŠNÝ TUK, kým vy sladko spíte!

Stačí si dať pár dúškov pred spaním, nič viac: Tento nápoj páli BRUŠNÝ TUK, kým vy sladko spíte!

Túto rastlinu má doma skoro každý, ale o tomto ľudia nevedia: Dajte LIST aloe vera do mrazničky len na 12 hodín (ÚČINOK)!

Túto rastlinu má doma skoro každý, ale o tomto ľudia nevedia: Dajte LIST aloe vera do mrazničky len na 12 hodín (ÚČINOK)!

CESNAK s jablkom a klinčekmi prebudí aj mŕtveho, hovoril môj dedo: TU je recept na antibiotikum bez lekárskeho predpisu!

CESNAK s jablkom a klinčekmi prebudí aj mŕtveho, hovoril môj dedo: TU je recept na antibiotikum bez lekárskeho predpisu!

Čistí pečeň a je to väčšia sila ako cesnak a citrón! Všímajte si túto časť zeleru!

Čistí pečeň a je to väčšia sila ako cesnak a citrón! Všímajte si túto časť zeleru!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…