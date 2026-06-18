Injekcia na chudnutie ju vyradila na celé týždne. Seriálová Amy varuje ľudí, aby nepodľahli tlaku okolia
Herečka Mayim Bialik úprimne zhrnula všetko, čím si prechádzala.
„Nemohla som nielen opustiť byt, ale ani vzdialiť sa od záchoda na viac ako päť sekúnd," hovorí Mayim Bialik vo videu, v ktorom sa fanúšikom chcela zveriť so všetkým, čím si prechádzala. Na odporúčanie lekárov si pichla len najnižšiu dávku lieku na chudnutie so "zázračnou" látkou GLP-1 a až také reakcie naozaj nečakala.
Chudnutie nebolo prioritou
Na prvé počutie sa zdá, že predstaviteľka Amy zo seriálu Teória veľkého tresku chcela v prvom rade ľahko prísť o pár kilogramov ako zvyšok Hollywoodu, no nie je to tak. Bialik od skorej dospelosti zápasí s rôznymi autoimunitnými ochoreniami a lekári jej liek odporučili ako spôsob, ktorý by mohol uľaviť aj jej problémom.
Po tom, čo jej napokon až traja lekári liek odporučili, rozhodla sa ho vyskúšať. „Vzala som si jednu najnižšiu dávku, a ak by som povedala, že som mala z toho nežiaducu reakciu, bola by to veľmi slabá definícia toho, čo nasledovalo," opisuje 50-ročná herečka.
Nasledujúce dni bojovala so silnými hnačkami, nadúvaním, kŕčmi, bolesťou celého tela. Nedokázala v sebe udržať ani hlt vody a napokon skončila na infúziách. Nežiadúce reakcie u nej trvali niekoľko týždňov a stále sa necíti úplne fit. Prekvapilo ju, že lekári jej následky z lieku komentovali slovami, že to nie je „nič nezvyčajné." Aj keď sa injekcie na chudnutie používajú už úplne bežne, nežiaduce účinky sú stále predmetom skúmania.