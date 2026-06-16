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Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu
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Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Facebook/D.G.

Najviac sa bál, čo na nedokončené štúdium povedia rodičia.

Spočiatku to vyzeralo, že sa z mladíka na fotografii stane hutnícky inžinier. Keď však celý jeho ročník presunuli zo Žiliny do Ostravy, osud ho zavial k hudbe. Posledné dva roky štúdia jej už venoval všetku svoju pozornosť, no učiteľom sa to vôbec nepáčilo. Školiaci profesor si ho preto dal zavolať a na rovinu mu oznámil, že by urobil lepšie, keby sa venoval výhradne hudbe, pretože v hutníctve by mohol napáchať len škody. Pre mladíka to bol obrovský šok a zo všetkého najviac sa bál toho, čo na nedokončené štúdium povedia jeho rodičia.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/D.G.

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