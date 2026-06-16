Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu
Najviac sa bál, čo na nedokončené štúdium povedia rodičia.
Spočiatku to vyzeralo, že sa z mladíka na fotografii stane hutnícky inžinier. Keď však celý jeho ročník presunuli zo Žiliny do Ostravy, osud ho zavial k hudbe. Posledné dva roky štúdia jej už venoval všetku svoju pozornosť, no učiteľom sa to vôbec nepáčilo. Školiaci profesor si ho preto dal zavolať a na rovinu mu oznámil, že by urobil lepšie, keby sa venoval výhradne hudbe, pretože v hutníctve by mohol napáchať len škody. Pre mladíka to bol obrovský šok a zo všetkého najviac sa bál toho, čo na nedokončené štúdium povedia jeho rodičia.