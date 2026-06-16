Za čerstvé ovocie nemusíte platiť majland. Veľká MAPA čerešní vám ukáže, kam sa oplatí vybrať s košíkom
V sadoch sa začína najvoňavejšia časť sezóny.
Kým ešte pred pár týždňami Slováci vyrážali do sadov najmä za jahodami, teraz prichádza ďalšie ovocie, na ktoré mnohí čakali celý rok. Na viacerých miestach Slovenska sa začínajú samozbery čerešní a záujem býva tradične veľký. Dôvod je jednoduchý – čerstvé ovocie si ľudia nazbierajú sami a často za výrazne priaznivejšiu cenu, než akú vidia v obchodoch.
Ovocie za zlomok ceny
Ako si všíma portál Noviny.sk, prvé rané odrody čerešní už dozrievajú a pestovatelia postupne otvárajú svoje sady verejnosti. Zatiaľ čo v obchodoch sa ceny čerešní môžu pohybovať aj na úrovni niekoľkých eur za malé balenie, pri samozbere vyjde kilogram ovocia v mnohých prípadoch podstatne lacnejšie.
Práve preto sa samozbery v posledných rokoch stali obľúbenou súčasťou začiatku leta. Mnohí si odnášajú domov nielen ovocie na priame jedenie, ale aj zásoby na koláče, zaváranie či mrazenie.
Skontrolujte si termín
Ak sa na samozber chystáte, pred cestou sa oplatí overiť si aktuálnu situáciu priamo u pestovateľa. Termíny a otváracie hodiny sa môžu meniť podľa počasia, dozrievania plodov alebo záujmu návštevníkov.
Pestovatelia preto odporúčajú sledovať ich webové stránky alebo sociálne siete. Niektoré sady môžu byť po rýchlom vyzbieraní úrody dočasne zatvorené aj zo dňa na deň.
Veľká čerešňová mapa
Pozrite si prehľad samozberov čerešní a zistite, kde si môžete naplniť košíky za najvýhodnejšie ceny.