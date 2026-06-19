Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali
Práve v týchto chvíľach si naplno uvedomil silu partnerského vzťahu.
„Prečo my?“ To bola otázka, ktorú si v najťažších chvíľach kládli moderátor Matej „Sajfa“ Cifra a jeho manželka Veronika. Ich trojročný syn Šimon totiž čelil vážnemu zdravotnému problému, ktorý mohol mať fatálne následky. Hoci je dnes už doma a väčšinu náročnej cesty má za sebou, známy moderátor priznáva, že strach o vlastné dieťa ho zasiahol spôsobom, aký dovtedy nepoznal. V rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou a Adelou Vinczeovou otvorene prehovoril o mesiacoch neistoty, sile rodiny aj o okamihu, keď sa prvýkrát psychicky zlomil.
Vážna diagnóza
„My sme zažili zápal mozgových blán, čo je veľmi nepríjemná záležitosť, lebo to môže veľmi rýchlo vyeskalovať aj do veľmi fatálnych dôsledkov,“ priznal Sajfa v rozhovoroch ZKH. Hoci dnes už môže hovoriť o šťastnom konci, cesta k nemu bola náročná. „Chvála pánu Bohu, že to všetko dobre dopadlo. Šimon je teraz doma na 90 percent zdravé dieťa bez problémov. Ešte nás čaká jedna záležitosť, ktorá ho vráti späť na úplných sto percent,“ uviedol.
Počas najťažších chvíľ sa s manželkou opakovane vracali k otázke, ktorú si kladú mnohí rodičia v podobných situáciách. „Prečo my máme zažívať to, že sa bojíme o život vlastného trojapolročného chlapčeka?“ spomínal Sajfa. Odpoveď však prišla práve od Veroniky.
Nová realita
„Moja žena povedala: ,A prečo nie my? Máme všetky zdroje na to, aby sme to zvládli, aby sme tú novú realitu nejakým spôsobom prekonali. Máme rodinu, máme ľudí okolo seba, ktorí sú pripravení pomôcť, keď to potrebujeme,‘“ prezradil moderátor.
Kvôli synovej liečbe museli úplne zmeniť fungovanie celej rodiny. Kým oni trávili dlhé týždne v nemocnici na Kramároch, ich dcéra Sára pokračovala v štúdiu v Bruseli. „Novej realite sa skrátka treba pozrieť do očí a treba zabojovať. My sme sa snažili zabojovať a ešte budeme musieť zabojovať,“ povedal úprimne. Priznal tiež, že práve v týchto chvíľach si naplno uvedomil silu partnerského vzťahu. Keď sa rúcal jeden z nich, druhý zostával oporou.
Prvýkrát pred Adelou plakal
„V momentoch, keď som sa rúcal ja, ona sa nerúcala. Bola tá, ktorá hovorila: ,To dáme, toto vyriešime, toto zariadime.‘ A keď sa ona rútila a panikárila, bol som to zase ja, kto sa snažil zachovať pokoj,“ opísal. Aj napriek tomu prišiel moment, keď emócie premohli aj jeho. Na ten okamih si spomenula aj Adela Vinczeová.