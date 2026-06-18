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Pobodali ho, keď išiel brániť slabšieho. Ondřej Vetchý je šťastný po boku missky, za ktorú sa bil na súde
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Pobodali ho, keď išiel brániť slabšieho. Ondřej Vetchý je šťastný po boku missky, za ktorú sa bil na súde

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.
Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene. — Foto: Wikimedia Commons @Mojmir Churavy, Reprofoto/ YouTube.com, Sport 247

Český herec našiel svoje šťastie na druhýkrát.

„Ako hovorí jedna moja kamarátka - ak chcete dokonalého muža, požičajte si dobrý film,“ vyjadril sa ešte v minulosti Ondřej Vetchý, keď prišla reč na tému lásky a partnerstva. Známy český herec o sebe tvrdí, že v reálnom živote je lepším otcom ako partnerom. Pritom s manželkou Irenou, niekdajšou finalistkou Miss Aerobic, je už dlhé roky a dokonca za ňu bojoval aj na súde. A ako priznal, keď nastal nejaký problém, neváhal si vyhrnúť rukávy a poriadne sa pobiť aj v skutočnosti. Pred pätnástimi rokmi sa mu to takmer stalo osudným.

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Samorast

Ondřej Vetchý vyrastal v malých mestečkách Polná a Petrovice u Okříšek a ako priznáva, má zaujímavé korene. „Pradedko bol Talian. Vetchý, teda vecchio znamená v taliančine starý. Z maminej strany mám židovské aj baskické korene. Som ultra zmiešaný,“ prezradil ešte pred rokmi v rozhovore pre Pravdu známy český herec, ktorý na juhu Moravy viedol s rodinou čiastočne vidiecky život.

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„V Jihlave sme bývali v osade, kde otec postavil chatu. Vyrastal som tam s chlapcami, rovnakými samorastmi ako ja. Väčšina z nás robila prvú ligu v nejakom športe. Profiloval nás šport, príroda a napĺňanie chlapčenských predstáv,“ zaspomínal si umelec, podľa ktorého bol otec prísny, ale dával im ohromný pocit slobody.

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Na pľaci už ako tínedžer

„S bratom sme mali pre seba veľmi veľa času. Po škole som bol vonku dovtedy, kým na nezavolali domov. Brat bol utiahnutejší. Zbieral kamene, hral šach. Ja som si neustále hľadal rôzne aktivity. Okrem športu som hral v ochotníckom súbore,“ opisoval Ondřej Vetchý rozdiely medzi ním a jeho bratom.

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Pred kamerou stál už ako tínedžer v roku 1978 v detskom filme Leť ptáku leť! a profesne odvtedy prešiel dlhú cestu. Ondřej Vetchý dnes patrí medzi najuznávanejších českých hercov – zo štyroch nominácií na Českého leva jednu premenil na víťazstvo a bol tiež nominovaný na európsku filmovú cenu Félix.

Láska na druhý pokus

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