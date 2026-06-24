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Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí
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Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Radkin Honzák
Radkin Honzák — Foto: Reprofoto YouTube - Česká televize; pametnaroda.cz

Náladu a zdravie si podľa experta ničíme malichernosťami.

„Sme stále rovnakí a rovnako blbí,“ smial sa uznávaný český psychiater Radkin Honzák, ktorý svoj názor na moderného človeka vyjadruje bez servítky, miestami až bezohľadne. „Ľudia majú stále tie isté problémy a riešia ich stále hlúpo,“ pokračoval expert, ktorý v dôležitom rozhovore pre Českú televíziu uviedol osem tipov, ako „nezblbnúť zo života“.

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8. Smejte sa

„To ani nie je rada, ale heslo, aby sa ľudia prebudili, pretože svet je krásny. Máme to tu prepožičané na veľmi krátku dobu a je veľká škoda, keď si kvôli maličkostiam kazíme náladu, zdravie a skracujeme si život,“ vysvetlil psychiater, ktorý radí naučiť sa spoznať rozdiel medzi tým, čo je podstatné a čo je nepodstatné.

7. Pred nikým sa neponižujte

Nie je to jednoduché, ale uvedomte si, že máte svoju cenu. „Nad nikoho sa nepovyšuj a pred nikým sa neponižuj,“ opakuje Radkin Honzák. Mnoho ľudí je podľa neho ochotných podriadiť sa autoritám aj v oblastiach, v ktorých autoritami vôbec nie sú. „Uvedom si, že najvýznamnejšou autoritou pre seba si ty a nauč sa s tým pracovať,“ doplnil.

Foto: Freepik

6. Nepleťte si prianie s potrebou

„Potreby máme biologické, sociálne, psychologické, spirituálne – tie, ktoré musíme nasýtiť, inak organizmus chátra,“ vysvetlil s dodatkom, že potreby si netreba mýliť s prianiami, ktoré sú premenlivé.

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„Honba za naplnením prianí je nekonečná, neuspokojujúca. Krásne to komentoval Sokrates, ktorý vyliezol na trhovisko a povedal – to je ale vecí, ktoré nepotrebujem!“ zasmial sa Radkin Honzák. Radí najmä spoznať, rešpektovať a plniť svoje potreby. „Nenaháňajte sa za každým svojím prianím a hlavne za tým obrovským množstvom želaní,“ dodal.

Foto: Freepik

5. Nezabúdajte na seba

Ak nenaplníte vlastné potreby, tak nenaplníte ani potreby druhých. „Sú ľudia, ktorí z nedostatku vlastného sebavedomia, vedomia a sebahodnoty ochotne pomáhajú druhým až do strhania. Pritom zabúdajú na seba,“ varoval Honzák, ktorý radí dať seba na prvé miesto. Lebo až vtedy, keď sa postaráme o seba, budeme mať energiu pre druhých.

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