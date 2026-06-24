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Po nečakanom rozvode prišli najťažšie rána. Alena Heribanová začala žiť inak až pri manažérovi Konradovi
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Po nečakanom rozvode prišli najťažšie rána. Alena Heribanová začala žiť inak až pri manažérovi Konradovi

Alena Heribanová / S dcérami.
Alena Heribanová / S dcérami. — Foto: Instagram/alena_heribanova, babsyheriban

Osudu je za mnohé vďačná.

S bývalým manželom spolu nechceli byť zo zvyku ani z povinnosti, preto sa ich životné cesty po 39 rokoch spoločného života rozišli. Alene Heribanovej a Jozefovi sa však podarilo niečo, čo po rozchode dokáže len málokto – zostali priateľmi a navzájom sa rešpektujú. Svoje bezpečné miesto našla známa moderátorka po boku partnera Konrada. „Je to iný spôsob života, ale som zaň osudu vďačná,“ prezradila v jednom z najnovších rozhovorov a poodhalila aj čosi zo začiatkov svojej kariéry, ktoré vôbec nevyzerali tak jednoducho, ako by si mnohí predstavovali.

Východisko z núdze

Po ceste zo školy sa vždy zastavila u istej sudetskej Nemky, ktorá ju učila po nemecky. Cudzie jazyky Alene Heribanovej otvárali dvere už v detstve. Odmalička veľa čítala, recitovala a najradšej zo všetkého rozvíjala ducha. Na trenčianskom gymnáziu, ktoré navštevovala, sa žiaci s učiteľmi často rozprávali o filozofoch a rozoberali hlboké témy o ľudskom myslení. Aj preto sa neskôr rozhodla pre štúdium angličtiny a slovenčiny práve na Filozofickej fakulte.

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Pôvodne síce chcela byť archeologičkou, no detského sna sa napokon vzdala a inšpirovaná mamou, ktorú nesmierne obdivovala, sa rozhodla stať učiteľkou. „Mojou ambíciou bolo vyučovať angličtinu na gymnáziu a veľmi som sa na to tešila. Lenže v tom čase boli v Bratislave iba dve gymnázia, kde sa vyučovala angličtina a ani na jedno som sa nedostala. Vtedy som si na dverách našej školy všimla plagát s oznamom o konkurze do televízie. A šla som naň. Bolo to skôr východisko z núdze,“ priznala v rozhovore pre denník SME.

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.
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Na niečo také nebola zvyknutá

Práve s hlásateľstvom si známu moderátorku verejnosť najviac spája dodnes. Výber tohto povolania však vôbec nebol taký priamočiary, ako by si mnohí predstavovali. Jej začiatky v tomto remesle sa rodili pomerne ťažko.

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Príspevok používateľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)
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„Veľmi dobre si na to pamätám, pretože to bola taká prvá ťažká skúška v mojom živote. V tom zmysle, že som ukončila univerzitu, angličtinu - slovenčinu, a zistila som, že som ako občianka druhej kategórie. Nebola som v patričnej strane a angličtina bol stále jazyk, ktorý nebol celkom preferovaný na školách. Myslím, že sa vyučovala na dvoch gymnáziách v Bratislave a na tie ma nezobrali, takže som hľadala možnosti, ako pokračovať v živote ďalej,“ spomínala v rozhovore pre Pravdu.

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