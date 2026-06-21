Rozkrojený melón vyzerá ako praktická voľba, no môže byť hrozbou. Bývalá predavačka dvíha varovný prst
Melón vo fólii nájdete takmer v každom obchode.
Melón patrí počas horúcich dní k najobľúbenejším osvieženiam. Mnohí si ho však domov nenosia celý. Keďže veľké plody často nedokáže skonzumovať jedna domácnosť, v obchodoch siahame po praktickejšom riešení – už rozkrojených kusoch zabalených vo fólii. Práve pri nich však odborníčka upozorňuje na detail, ktorý by sme nemali prehliadať.
Ako uvádza portál tnlive.sk s odvolaním sa na sociálnu sieť bývalej predavačky Królowy Promekovej, nakrájaný melón môže pri nesprávnom skladovaní predstavovať zdravotné riziko.
Skryté riziko
Mnohí zákazníci sa pri kúpe zameriavajú najmä na cenu alebo vzhľad dužiny. Podľa bývalej predavačky je však dôležité venovať pozornosť aj tomu, ako dlho je melón zabalený a kde je uložený.
„Kupovať načatý melón obalený fólií predstavuje určité mikrobiologické riziko. Vo vyššej teplote je sladká a vlhká dužina ideálnou živnou pôdou pre baktérie,“ upozornila na svojom Facebooku.
Práve preto odporúča skontrolovať dátum a čas balenia. Rozkrojený melón by podľa nej nemal byť zabalený dlhšie ako 48 hodín. Dôležité je aj to, či je počas celého predaja uchovávaný v chlade.