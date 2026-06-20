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Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur
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Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Boris Valábik s manželkou Luckou.
Boris Valábik s manželkou Luckou. — Foto: Instagram - @borisvalabik

Lucka ho ľúbila, aj keď zarábal 420 eur.

„Pán Valábik, vy si myslíte, že to v hokeji niekam dotiahnete?“ pýtala sa ho chemikárka. Boris sa len usmial a pokrčil plecami – netušil, že raz bude jeho meno rezonovať po celom Slovensku, že sa stane súčasťou NHL a o jeho život sa budú zaujímať ženy, ktoré hráča nehľadajú pre jeho charakter, ale pre výšku výplaty. Ako mladý chalan z Nitry sa musel naučiť nielen hrať hokej, ale aj zvládať pozornosť, ktorá často nemala nič spoločné s láskou. Dodnes si pamätá, ako ťažko bolo odhadnúť, koho zámery sú čisté a kto je iba lovkyňou hokejistov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10164223159660903&set=pb.504185902.-2207520000&type=3

Prišli aj o to málo

Keď prišiel ako prvák domov s papierikom, že by mohol začať hrať hokej, rodičia o tom debatovali iba krátko. Súhlasili, hoci vedeli, že synove hobby nebude najlacnejšie a doma majú ešte ďalšie dva hladné krky.

Zdeno Chára s rodinou.
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Borisova mamina bola detská zdravotná sestra, otec pracoval v kotolni a neskôr sa snažil privyrobiť si predajom ovocia. „Bola to sezónna práca, otec potreboval zarobiť na celý rok. Raz ho prepadli, keď išiel domov s celomesačnou tržbou. Vo vchode si ho počkali dvaja pankhardi a dali mu nôž pod krk. Dobehol hore bez okuliarov, celý rozrušený, zadýchaný a vtedy ešte z pevnej linky volal políciu. Zobrali nám aj z toho mála, čo sme mali,“ spomínal Boris Valábik vo svojej knihe Volali ma bitkár.

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Príspevok používateľa Boris Valábik (@borisvalabik)
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Rodák z Nitry nikdy nechcel hrať hokej pre peniaze, no keď dostal prvé výplaty, chcel sa o ne podeliť a vynahradiť to aj bratom. „Cítil som sa previnilo, lebo veľa z voľných peňazí, ktoré sme nepotrebovali na bežný život, išlo mne. Pre nich veľa neostalo, ale neplakali, nesťažovali sa,“ priznával Boris, ktorý dosiahol vrchol svojej kariéry v zámorskej NHL.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159108741095903&set=pb.504185902.-2207520000&type=3

Americké zlatokopky

Za veľkou mlákou si zvykol na to, že sa posmievali jeho hráčskym chybám, no najväčším podrazom v tamojšej hokejovej kabíne vraj bolo to, keď mal niekto románik so spoluhráčovou frajerkou alebo manželkou.

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