Je tam draho a hlava na hlave. Štyri európske dovolenkové destinácie sa ocitli na čiernej listine
Obľúbené lokality narážajú na svoje limity.
Hlava na hlave, masový turizmus, vysoké ceny, nedostatok bývania pre miestnych či preťažená infraštruktúra. Prestížny cestovateľský sprievodca Fodor's zverejnil zoznam destinácií, ktoré by si podľa odborníkov mali od prílevu turistov aspoň na čas oddýchnuť. Medzi miestami, ktorým sa odporúča vyhnúť počas leta 2026, sa ocitli aj štyri obľúbené európske lokality.
Neudržateľný tlak
Mnohí dovolenkári si pri plánovaní letných ciest vyberajú destinácie podľa rebríčkov najkrajších pláží, miest či prírodných atrakcií. Redaktori cestovateľského magazínu Fodor's sa však každoročne pozerajú na problém z opačnej strany. Vo svojom zozname No List upozorňujú na miesta, kde cestovný ruch vytvára neudržateľný tlak na životné prostredie alebo miestnych.
Autori pritom zdôraznili, že nejde o výzvu na bojkot. Cieľom je upozorniť cestovateľov, že niektoré lokality už narážajú na svoje limity. Na zozname Fodor's No List 2026 sa objavili aj vzdialenejšie destinácie, napríklad Antarktída, mexické hlavné mesto Mexico City, keňská Mombasa či americký národný park Glacier National Park, no najväčší problém hlásia z Európy.
4. Kanárske ostrovy
Medzi najvýraznejšími európskymi destináciami sa ocitli Kanárske ostrovy, ktoré každoročne lákajú milióny turistov na slnečné pláže a celoročné príjemné počasie. Situácia však podľa miestnych začína byť neudržateľná. V máji vyšli do ulíc tisíce obyvateľov ostrovov Tenerife, Gran Canaria či Lanzarote s transparentmi hlásajúcimi, že „Kanárske ostrovy majú svoje limity“.
„Obyvatelia začali protestovať, pretože toho už majú jednoducho dosť. Jedným z najväčších problémov je doprava. To, čo kedysi trvalo 40 minút, dnes často zaberie viac než hodinu v jednom smere,“ uviedol zakladateľ platformy CanaryGreen.org John Dale Beckley.
Miestni upozorňujú aj na prudký rast cien nehnuteľností a nájmov, za ktorým podľa nich stojí rozmach krátkodobých prenájmov cez platformy typu Airbnb. „Mladí ľudia dnes považujú prenájom alebo kúpu bývania za takmer nemožnú,“ informoval Beckley. Environmentálna organizácia ATAN upozornila, že ostrovy zároveň zápasia s úbytkom biodiverzity, zhoršovaním stavu prírody a rastúcim nedostatkom priestoru pre miestnych obyvateľov.