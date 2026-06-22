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Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali
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Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné obrázky
Ilustračné obrázky — Foto: Wikimedia Commons (Jacek Halicki); Gemini/Dobré noviny

Niektoré obľúbené značky skončili len v priemere.

Čo je lepšie ako krajec čerstvého chleba s poctivým maslom? Práve táto nenápadná potravina patrí medzi stálice slovenských domácností, no hoci na prvý pohľad vyzerajú všetky maslá podobne, rozdiely medzi nimi môžu byť prekvapivo veľké. Presvedčil sa o tom aj Peter Wetzler, známy pod prezývkou Lokálžrawetz. Vyštudovaný biológ a popularizátor kvalitných slovenských potravín sa roky venuje domácim farmárom a výrobcom. Tentoraz otestoval sedem obľúbených slovenských masiel, aby zistil, či medzi nimi existujú rozdiely, ktoré si bežný zákazník pri nákupe často nevšimne. Výsledky ukázali, že niektoré menej známe výrobky dokázali poraziť aj značky, ktoré spotrebitelia vkladajú do nákupných košíkov celé roky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=636251600994367

Rozhodovala chuť aj konzistencia

Ako Peter Wetzler uviedol pre portál Kanal1.sk, testovanie prebiehalo naslepo a v dvoch krokoch. Prvá ochutnávka sa uskutočnila bezprostredne po vybratí masla z chladničky, druhá po 30 minútach pri izbovej teplote.

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„V oboch sme porovnávali chuť a roztierateľnosť. V prvom kroku sme sledovali aj farbu a z objektívnych údajov sme sledovali množstvo tuku. Testovanie prebehlo naslepo a jednotlivé vzorky boli priradené ku konkrétnym maslám až po testovaní,“ vysvetlil Wetzler. Do porovnania zaradil sedem masiel od slovenských výrobcov. Pri hodnotení sledoval nielen chuť a konzistenciu, ale prihliadal aj na pôvod mlieka či obsah tuku. Práve tieto faktory podľa neho výrazne ovplyvňujú výslednú kvalitu masla.

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Príspevok používateľa Lokálžrawetz - lokálne potraviny | recepty (@lokalzrawetz)
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Nie je maslo ako maslo

Podľa Wetzlera testovanie ukázalo, že aj pri zdanlivo rovnakom výrobku môžu byť rozdiely prekvapivo výrazné. „Pri výbere masla sa oplatí pozerať ďalej než len na cenu. Základom je skontrolovať obsah tuku, ideálne aspoň 82 percent, pričom maslá s 85 percentami tuku bývajú chuťovo plnšie a lepšie roztierateľné,“ odporučil.

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Zároveň upozornil, že údaj v ovále na obale nehovorí o pôvode mlieka, ale o mieste výroby. Informácie o pôvode mlieka preto overoval aj na webových stránkach výrobcov. „Ak máte možnosť, dajte šancu maslám z lokálnych alebo vlastných registrovaných fariem, kde je väčšia kontrola nad kvalitou mlieka aj samotným procesom výroby,“ dodal Lokálžrawetz pre portál Kanal1.sk.

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Výsledky testu tak naznačujú, že pri výbere masla sa nemusí oplatiť riadiť iba známou značkou či cenou. Oveľa dôležitejšie sú chuť, obsah tuku a to, ako sa maslo správa pri každodennom používaní.

TOP 7 slovenských masiel podľa testu:

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