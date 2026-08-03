Veľká búrková MAPA: Pred stredajším historickým peklom udrú búrky, obávať sa treba v tejto časti Slovenska
Tropické teploty budú vrcholiť v stredu 5. augusta.
Čakajú nás najhorúcejšie dni v histórii Slovenska, varujú meteorológovia. Vrchol by mal prísť v stredu 5. augusta a bude to vraj niečo nevídané - podľa iMeteo.sk môžu teploty presiahnuť aj 42 stupňov Celzia.
Mimoriadne horúce počasie by sa však koncom týždňa podľa predpovedí malo výrazným spôsobom zmeniť, keď už v piatok 7. augusta dorazí na Slovensko studený front. Ten so sebou prinesie ochladenie, ako aj nebezpečné búrky, ktoré však na našom území ešte pred vrcholom tropických teplôt hrozia aj dnes. Portál preto zverejnil veľkú mapu okresov, v ktorých oblastiach treba počítať búrlivým počasím.
Padne nový teplotný rekord?
Ako ďalej informuje portál iMeteo.sk, v utorok 4. augusta by teploty na Slovensku mohli presiahnuť hranicu 40 stupňov Celzia a dokonca v stredu 5. augusta odborníci očakávajú, že budú vrcholiť, kedy môžu vystúpiť dokonca až k 42 stupňom Celzia. Na Slovensku by tak po júnovom teplotnom rekorde, ktorý namerali v Kamenici nad Hronom a mal hodnotu 41,3 stupňov Celzia, mohol padnúť nový.
Už vo štvrtok 6. augusta sa však počasie na Slovensku začne pomaly meniť a v niektorých oblastiach bude chladnejšie. Zmena bude citeľná najskôr na krajnom západe a severozápade Slovenska, rozhodujúcim dňom pri obrate počasia na našom území však bude piatok 7. augusta.