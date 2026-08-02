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Veľký TEST hovädzích bujónov odhalil nečakaného víťaza: Samotná cena pri výbere nepovedala takmer nič
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Veľký TEST hovädzích bujónov odhalil nečakaného víťaza: Samotná cena pri výbere nepovedala takmer nič

Víťaza by ste iba podľa cenovky zrejme vôbec neuhádli.

Niekto ho používa pravidelne, iný iba vtedy, keď polievke či omáčke stále niečo chýba. Bujón patrí medzi kuchynských pomocníkov, po ktorých občas siahne azda každý. Jedna kocka dokáže jedlu rýchlo dodať výraznejšiu chuť, pri nákupe však väčšinou rozhoduje značka, cena alebo pekný obal. To najdôležitejšie pritom nájdeme až na jeho zadnej strane.

Portál Arecenze.cz porovnal údaje na obaloch 11 hovädzích bujónov dostupných aj na našom trhu. Zaujímalo ho najmä to, koľko hovädzej zložky jednotlivé výrobky obsahujú. Rozdiely boli prekvapivo veľké a ukázalo sa aj to, že podľa ceny by sme víťaza zrejme neuhádli.

Obal môže klamať

Veľký nápis „hovädzí“, lákavý obrázok mäsa alebo tmavého vývaru ešte nemusia znamenať, že výrobok obsahuje veľa hovädzej zložky. Jeden z porovnávaných bujónov ju podľa údajov na obale neobsahoval vôbec a jeho chuť zabezpečovala iba aróma.

Foto: ai generovaná fotografia, Gemini 2.5

Pri ďalších výrobkoch sa množstvo hovädzej zložky pohybovalo od nepatrných hodnôt až po dvojciferný podiel. Viaceré známe značky pritom zostali na spodných priečkach a vysoká cena automaticky neznamenala lepšie zloženie.

Čítajte zadnú stranu

Pri výbere sa preto netreba nechať zlákať iba názvom, značkou alebo pekným obalom. Oveľa viac nám prezradí zoznam ingrediencií.

Na etikete sa oplatí sledovať najmä:

  • koľko percent mäsa alebo hovädzej zložky výrobok obsahuje,
  • či výrobca uvádza mäso, mäso v prášku, vývar, extrakt alebo iba arómu,
  • na akom mieste sa v zložení nachádza soľ,
  • či medzi prvými zložkami nenájdeme najmä tuk a zvýrazňovače chuti,
  • aký podiel výrobku tvoria skutočné suroviny.

Pri nákupe teda nemusí vyhrať najznámejšia ani najdrahšia škatuľka. Ktoré bujóny zostali na chvoste, ako obstáli obľúbené značky a ktorý výrobok obsahoval najviac mäsa?

Veľké rozdiely

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