Metóda starovekých Egypťanov vás schladí počas spánku v horúcom byte. Nepotrebujete klímu ani ventilátor
O tom, či ste ju aplikovali správne, rozhodnú tri faktory.
Prehriate byty, rozhorúčené telá a nepokojné noci - takto momentálne vyzerá realita väčšiny Slovákov. Hoci po západe slnka teploty mierne klesajú, úľava býva len minimálna a zaspávanie je v tomto teple často náročné. Inšpiráciu, ako zvládnuť tropické noci, však môžeme hľadať už v starovekých civilizáciách.
Správna technika je len jedna
Veľkú pozornosť si v poslednom čase získala metóda starovekých Egypťanov, ktorí museli prežívať horúce noci bez klimatizácie, ventilátorov a iných vymožeností dneška. Aj v takýchto drsných podmienkach pritom našli spôsob, ako si od tepla uľaviť a stačilo im na to minimum vecí - vlastne len jedna.
„Egyptská spánková metóda zahŕňa spanie pod vlhkou plachtou, ktorá človeka prirodzene ochladzuje, pretože sa z nej odparuje voda,“ vysvetlil pre portál Verywell Mind psychiater a odborník na spánkovú medicínu Alex Dimitriu. Pripomenul však, že aj táto technika má svoje správne a nesprávne prevedenie.
Pozor na syntetické materiály
Niektorí navrhujú spať pod plachtou bez oblečenia, iní radia obliecť si aj vlhké tričko a ďalší diskutujú o tom, ako veľmi má byť látka namočená a či to nemôže uškodiť zdraviu. Experti však majú jasný verdikt a ostatným radia, ako rozpálenému telu touto metódou počas horúčav skutočne pomôcť.