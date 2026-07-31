Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Metóda starovekých Egypťanov vás schladí počas spánku v horúcom byte. Nepotrebujete klímu ani ventilátor
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

S ventilátorom opakujeme stále tú istú chybu. Počas horúcich dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Rozprávkový vodopád z Fantaghiró je ukrytý na Liptove. V lete osvieži a v zime nikdy nezamŕza

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Metóda starovekých Egypťanov vás schladí počas spánku v horúcom byte. Nepotrebujete klímu ani ventilátor

O tom, či ste ju aplikovali správne, rozhodnú tri faktory.

Prehriate byty, rozhorúčené telá a nepokojné noci - takto momentálne vyzerá realita väčšiny Slovákov. Hoci po západe slnka teploty mierne klesajú, úľava býva len minimálna a zaspávanie je v tomto teple často náročné. Inšpiráciu, ako zvládnuť tropické noci, však môžeme hľadať už v starovekých civilizáciách.

Správna technika je len jedna

Veľkú pozornosť si v poslednom čase získala metóda starovekých Egypťanov, ktorí museli prežívať horúce noci bez klimatizácie, ventilátorov a iných vymožeností dneška. Aj v takýchto drsných podmienkach pritom našli spôsob, ako si od tepla uľaviť a stačilo im na to minimum vecí - vlastne len jedna.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Justine Camacho

„Egyptská spánková metóda zahŕňa spanie pod vlhkou plachtou, ktorá človeka prirodzene ochladzuje, pretože sa z nej odparuje voda,“ vysvetlil pre portál Verywell Mind psychiater a odborník na spánkovú medicínu Alex Dimitriu. Pripomenul však, že aj táto technika má svoje správne a nesprávne prevedenie.

Ilustračné obrázky.
Prečítajte si tiež: Treba počas horúčav polievať trávnik? Odborníci majú jasnú odpoveď, ktorá mnohých prekvapí

Pozor na syntetické materiály

Niektorí navrhujú spať pod plachtou bez oblečenia, iní radia obliecť si aj vlhké tričko a ďalší diskutujú o tom, ako veľmi má byť látka namočená a či to nemôže uškodiť zdraviu. Experti však majú jasný verdikt a ostatným radia, ako rozpálenému telu touto metódou počas horúčav skutočne pomôcť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Rodina nemala financie na murovaný dom: Kúpili kontajner za 2000 Eur a vytvorili v ňom bývanie, ktoré vás uchváti!

Rodina nemala financie na murovaný dom: Kúpili kontajner za 2000 Eur a vytvorili v ňom bývanie, ktoré vás uchváti!

4 roky neviem, čo sú hnojivá a úrodu len prekvitá: Dajte si do záhrady tento starý zázrak – nestojí nič a slúži celé roky!

4 roky neviem, čo sú hnojivá a úrodu len prekvitá: Dajte si do záhrady tento starý zázrak – nestojí nič a slúži celé roky!

Plný hrniec

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Karamelová bábovka, ktorá chutí ako veterník: Na oslavu už nepotrebujete žiadne zákusky ani torty, toto je najväčšia bomba!

Karamelová bábovka, ktorá chutí ako veterník: Na oslavu už nepotrebujete žiadne zákusky ani torty, toto je najväčšia bomba!

Nič z nových zemiakov nechutí lepšie, ako tieto chrumkavé prekladané špízy: Pripravíte ich v rúre aj na grile!

Nič z nových zemiakov nechutí lepšie, ako tieto chrumkavé prekladané špízy: Pripravíte ich v rúre aj na grile!

Zdravé tipy

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.