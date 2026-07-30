Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Rozprávkový vodopád z Fantaghiró je ukrytý na Liptove. V lete osvieži a v zime nikdy nezamŕza
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

Slovenské priezviská majú významy, na ktoré sme už zabudli. Najbežnejšie z nich nosil aj prezident

Z Československa ušiel na zapáchajúcom hovnocuce slobody. Bohumil oklamal komunistov a nechal im odkaz

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

Z Československa ušiel na zapáchajúcom hovnocuce slobody. Bohumil oklamal komunistov a nechal im odkaz

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Rozprávkový vodopád z Fantaghiró je ukrytý na Liptove. V lete osvieži a v zime nikdy nezamŕza

Na túto slovenskú raritu netreba ani turistické topánky.

Za pôsobivými vodopádmi nemusíte cestovať na druhú stranu zemegule ani sa celé hodiny štverať do hôr. Slovenský unikát totiž čaká priamo medzi domami a dostať sa k nemu zvládnu aj rodiny s malými deťmi či seniori. Počas horúcich dní navyše ponúka niečo, čo pri podobných prírodných pamiatkach nebýva samozrejmosťou – možnosť vstúpiť do jazierka a schladiť sa pod padajúcou vodou.

Ako informuje portál TN Live, približne 12-metrový vodopád patrí medzi slovenské rarity a v minulosti zaujal dokonca aj zahraničných filmárov. Tí ho však pred kamerami zmenili natoľko, že by ho dnes v známej rozprávke spoznal len málokto.

Vodopád medzi domami

Reč je o Lúčanskom vodopáde, ktorý sa nachádza priamo v centre kúpeľnej obce Lúčky neďaleko Ružomberka. Namiesto turistického chodníka vedie návštevníkov k prírodnej atrakcii krátka cesta cez park pod miestnym kostolom. Od autobusovej zastávky pri obecnom úrade je vzdialený približne 200 metrov a autom sa dá dostať takmer až k nemu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WfYCwLoREfN5YKc7GQmHvthHuvstzLUsHdWZv7GE3hgfz7xdJprDR7YQP9jbSZQul&id=100000050483258

Vodopád padá z okraja travertínovej terasy do malého prírodného jazierka. Podľa portálu Slovakia.travel dosahuje výšku 12 metrov, pričom obec Lúčky uvádza dokonca 13 metrov. Nech už sa návštevníci priklonia ku ktorémukoľvek údaju, výnimočnosť miesta nespočíva iba v číslach. Podobné scenérie totiž obyčajne hľadáme ďaleko od obývaných miest, zatiaľ čo tu sa vodopád stal prirodzenou súčasťou dediny.

Prečítajte si tiež: Mala byť domovom obrov a ukrývať Jánošíkov poklad. Slovenská Atlantída zmiatla archeológov aj historikov

Od roku 1974 má status národnej prírodnej pamiatky a podľa portálu Visit Liptov patrí medzi päť slovenských vodopádov, ktoré boli zaradené medzi najvýznamnejšie prírodné dedičstvo našej krajiny. Na chránenom území sa navyše našli vzácne paleontologické aj archeologické nálezy.

Rarita, ktorá sa neustále mení

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Skutočný zabijak potravinových molí: Dajte ho do skrine a raz a NAVŽDY sa ich zbavíte!

Skutočný zabijak potravinových molí: Dajte ho do skrine a raz a NAVŽDY sa ich zbavíte!

Nalejem do vody a nastriekam na sprchový kúst: Zostane čistý a lesklý celé 2 týždne!

Nalejem do vody a nastriekam na sprchový kúst: Zostane čistý a lesklý celé 2 týždne!

V dome viac nenájdete MUCHY: Babka mi poradila jednoduché domáce riešenie, ktoré ich NATRVALO vyženie (RECEPT)!

V dome viac nenájdete MUCHY: Babka mi poradila jednoduché domáce riešenie, ktoré ich NATRVALO vyženie (RECEPT)!

Toto je DÔVOD, prečo treba dať obyčajný ALOBAL do mrazničky: Odskúšané, funguje to!

Toto je DÔVOD, prečo treba dať obyčajný ALOBAL do mrazničky: Odskúšané, funguje to!

Plný hrniec

Šišky už nevyprážam, ale pripravujem LEN takto: Vynikajúce šišky v rúre bez oleja – pečú sa úplne samé!

Šišky už nevyprážam, ale pripravujem LEN takto: Vynikajúce šišky v rúre bez oleja – pečú sa úplne samé!

Výborný kapustový šalát na zimu: Netreba ho sterilizovať a chutí fantasticky celý rok!

Výborný kapustový šalát na zimu: Netreba ho sterilizovať a chutí fantasticky celý rok!

Zemiaky ani neberte do ruky, toto si zamiluje aj váš manžel: Falošný FIT zemiakový šalát – k rezňom aj na chlebíčky!

Zemiaky ani neberte do ruky, toto si zamiluje aj váš manžel: Falošný FIT zemiakový šalát – k rezňom aj na chlebíčky!

Od tety cukrárky viem, ako pripraviť dokonalú mrvenička na koláč: Perfektná! Ani tvrdá ani sypká!

Od tety cukrárky viem, ako pripraviť dokonalú mrvenička na koláč: Perfektná! Ani tvrdá ani sypká!

Zdravé tipy

Pleseň na nechtoch ZMIZNE za 24 hodín: Kiežby som o tom vedela skôr!

Pleseň na nechtoch ZMIZNE za 24 hodín: Kiežby som o tom vedela skôr!

Každý, kto chce žiť dlhý život by mal piť tento NÁPOJ, hovoril môj dedo: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

Každý, kto chce žiť dlhý život by mal piť tento NÁPOJ, hovoril môj dedo: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

Omladí pokožku na rukách až o 10 rokov: Ruky sú jemné a bez vrások ako za mlada!

Omladí pokožku na rukách až o 10 rokov: Ruky sú jemné a bez vrások ako za mlada!

Jedzte listy púpavy, ak chcete mať zdravú krv a pečeň: Tu je RECEPT!

Jedzte listy púpavy, ak chcete mať zdravú krv a pečeň: Tu je RECEPT!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.