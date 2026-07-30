Rozprávkový vodopád z Fantaghiró je ukrytý na Liptove. V lete osvieži a v zime nikdy nezamŕza
Na túto slovenskú raritu netreba ani turistické topánky.
Za pôsobivými vodopádmi nemusíte cestovať na druhú stranu zemegule ani sa celé hodiny štverať do hôr. Slovenský unikát totiž čaká priamo medzi domami a dostať sa k nemu zvládnu aj rodiny s malými deťmi či seniori. Počas horúcich dní navyše ponúka niečo, čo pri podobných prírodných pamiatkach nebýva samozrejmosťou – možnosť vstúpiť do jazierka a schladiť sa pod padajúcou vodou.
Ako informuje portál TN Live, približne 12-metrový vodopád patrí medzi slovenské rarity a v minulosti zaujal dokonca aj zahraničných filmárov. Tí ho však pred kamerami zmenili natoľko, že by ho dnes v známej rozprávke spoznal len málokto.
Vodopád medzi domami
Reč je o Lúčanskom vodopáde, ktorý sa nachádza priamo v centre kúpeľnej obce Lúčky neďaleko Ružomberka. Namiesto turistického chodníka vedie návštevníkov k prírodnej atrakcii krátka cesta cez park pod miestnym kostolom. Od autobusovej zastávky pri obecnom úrade je vzdialený približne 200 metrov a autom sa dá dostať takmer až k nemu.
Vodopád padá z okraja travertínovej terasy do malého prírodného jazierka. Podľa portálu Slovakia.travel dosahuje výšku 12 metrov, pričom obec Lúčky uvádza dokonca 13 metrov. Nech už sa návštevníci priklonia ku ktorémukoľvek údaju, výnimočnosť miesta nespočíva iba v číslach. Podobné scenérie totiž obyčajne hľadáme ďaleko od obývaných miest, zatiaľ čo tu sa vodopád stal prirodzenou súčasťou dediny.
Od roku 1974 má status národnej prírodnej pamiatky a podľa portálu Visit Liptov patrí medzi päť slovenských vodopádov, ktoré boli zaradené medzi najvýznamnejšie prírodné dedičstvo našej krajiny. Na chránenom území sa navyše našli vzácne paleontologické aj archeologické nálezy.