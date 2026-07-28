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Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme
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Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Aj to, či sa nám meno na prvé počutie páči, vychádza z vedeckých princípov.

Určite sa vám už stalo, že ste pri započutí nejakého mena ohrnuli nosom. Nepozdávalo sa vám. Existuje však skupina mien, ktoré už od samého začiatku znejú v ušiach príjemne a to pre najväčšiu skupinu ľudí.  

Znie dobre v ušiach

Profesor a odborník na kognitívnu lingvistiku univerzity v Birminghame Bodo Winter sa pokúsil identifikovať najkrajšie znejúce mená. Vo svojom výskume analyzoval fonetické a jazykové prvky, ktoré sa v praxi ukázali ako tie lahodiace ušiam.

Ilustračná fotografia.
Niektoré mená už na prvé počutie znejú oveľa príjemnejšie než ostatné. Foto: Freepik, @rawpixel.com

Stovky ľudí si vypočulo najpopulárnejšie mená, pričom pri mnohých z nich bolo vidieť veľké rozdiely pri tom, aké emócie a nálady pri dobrovoľníkoch štúdie vyvolávali. A hoci sa výskum uskutočnil pri počúvaní mien, ktoré patrili medzi najpopulárnejšie vo Veľkej Británii a USA, víťazné mená patria medzi obľúbené aj v našich končinách. 

O ktoré mená šlo?

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