Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme
Aj to, či sa nám meno na prvé počutie páči, vychádza z vedeckých princípov.
Určite sa vám už stalo, že ste pri započutí nejakého mena ohrnuli nosom. Nepozdávalo sa vám. Existuje však skupina mien, ktoré už od samého začiatku znejú v ušiach príjemne a to pre najväčšiu skupinu ľudí.
Znie dobre v ušiach
Profesor a odborník na kognitívnu lingvistiku univerzity v Birminghame Bodo Winter sa pokúsil identifikovať najkrajšie znejúce mená. Vo svojom výskume analyzoval fonetické a jazykové prvky, ktoré sa v praxi ukázali ako tie lahodiace ušiam.
Stovky ľudí si vypočulo najpopulárnejšie mená, pričom pri mnohých z nich bolo vidieť veľké rozdiely pri tom, aké emócie a nálady pri dobrovoľníkoch štúdie vyvolávali. A hoci sa výskum uskutočnil pri počúvaní mien, ktoré patrili medzi najpopulárnejšie vo Veľkej Británii a USA, víťazné mená patria medzi obľúbené aj v našich končinách.
O ktoré mená šlo?