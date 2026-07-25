Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Kríženie opice a človeka sa páčilo aj Stalinovi. Bezcitný vedec narazil na prekážku, ktorá sa mu vypomstila

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Nevidíš, že ti Lasica dvorí? pýtala sa jej sestra Milka. Magda Vášáryová si ho vzala pod jednou podmienkou

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Obľúbené kúpele Slovákov sú medzi najväčšími turistickými pascami. Ľudia šomrú z niekoľkých dôvodov

Prajeme ti ženu plnú súcitu, odkazujú mu. Michal Navara začína novú etapu pri o 15 rokov mladšej Iryne

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Vytiahnete oblečenie z práčky, no namiesto čistoty vás čaká sklamanie. Na tričku stále zostali škvrny od kečupu z grilovačky, trávy po popoludní v parku, opaľovacieho krému či mastnoty zo špekáčikov. Nie každý prací gél si totiž poradí s odolnými letnými škvrnami rovnako dobre. Portál arenceze.cz preto porovnal výsledky svojich testov a zistil, ktoré produkty dokážu odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty. Ako informovali autori testu, pri rozhodovaní nezohrávali hlavnú úlohu cena ani známe logo na obale, ale skutočný výkon pri praní.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Gemini/Dobré noviny

Najťažšie letné škvrny

Leto je obdobím, keď bielizeň dostáva poriadne zabrať a autori testu pripomínajú, že škvrny od trávy a opaľovacieho krému patria medzi tie, ktoré robia pracím prostriedkom najväčšie problémy. Práve preto sa zamerali na to, ako si jednotlivé pracie gély poradia s typickými letnými škvrnami.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

„Na biele bavlnené tričká sme naniesli typické škvrny, ktoré sme nechali dôkladne zaschnúť. Každý gél sme následne aplikovali priamo na škvrny, nechali 30 minút pôsobiť a potom vyprali podľa odporúčania výrobcu. Pre tento článok sme porovnávali iba výsledky pri tráve a opaľovacom kréme, pretože práve tieto škvrny riešime v lete najčastejšie,“ vysvetlili autori testu, v ktorom každý prací gél prešiel rovnakým postupom, aby boli podmienky čo najobjektívnejšie.

Ilustračný záber z drogérie.
Ilustračný záber z drogérie. Foto: Wikimedia commons

TOP 3 pracie gély na letné škvrny

Výsledky ukázali, že ani pri letných škvrnách nemusí byť najlepšou voľbou automaticky najdrahší produkt. Medzi najúspešnejšími sa síce objavili známe značky, no veľmi dobre obstála aj cenovo dostupnejšia alternatíva.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Zemplínska Šírava, Balaton, Juhoška. Takto sa dovolenkovalo za socializmu!

Zemplínska Šírava, Balaton, Juhoška. Takto sa dovolenkovalo za socializmu!

Účinná metóda, ako sa zbaviť slimákov vo vašej záhrade: Na pozemku ich už neuvidíte!

Účinná metóda, ako sa zbaviť slimákov vo vašej záhrade: Na pozemku ich už neuvidíte!

ZABUDNITE na ocot a sódu bikarbónu: Skúsený inštalatér mi povedal, ako RÝCHLO a ľahko vyriešiť UPCHATÉ umývadlo!

ZABUDNITE na ocot a sódu bikarbónu: Skúsený inštalatér mi povedal, ako RÝCHLO a ľahko vyriešiť UPCHATÉ umývadlo!

Už NIKDY viac pokazený pohár: Domáci trik mojej svokry, s ktorým chytí každé viečko a už nikdy sa vám nič nepokazí!

Už NIKDY viac pokazený pohár: Domáci trik mojej svokry, s ktorým chytí každé viečko a už nikdy sa vám nič nepokazí!

Plný hrniec

Najchutnejšie občerstvenie z CUKETY: Len cuketa, vajcia, syr, cesnak a večeru máte vybavenú!

Najchutnejšie občerstvenie z CUKETY: Len cuketa, vajcia, syr, cesnak a večeru máte vybavenú!

Cuketu len natriem a pečiem takto aj trikrát týždenne: Letné cuketové občerstvenie, ktoré si zamilujete!

Cuketu len natriem a pečiem takto aj trikrát týždenne: Letné cuketové občerstvenie, ktoré si zamilujete!

Nevarte zemiaky, kým neuvidíte tento RECEPT: Zaručene najchutnejšie zemiaky s cesnakom, aké ste kedy jedli!

Nevarte zemiaky, kým neuvidíte tento RECEPT: Zaručene najchutnejšie zemiaky s cesnakom, aké ste kedy jedli!

TOP CESTÍČKO na cuketu: Pridajte túto surovinu a už ho nebudete robiť inak!

TOP CESTÍČKO na cuketu: Pridajte túto surovinu a už ho nebudete robiť inak!

Zdravé tipy

Zaručený domáci trik na boľavé a opuchnuté KOLENÁ: Toto mi pomohlo aj v ťažkých prípadoch!

Zaručený domáci trik na boľavé a opuchnuté KOLENÁ: Toto mi pomohlo aj v ťažkých prípadoch!

Neustále naberáte na váhe, bolia vás kĺby a máte vysoký cholesterol? Odpoveďou môže byť táto ZABUDNUTÁ zelenina!

Neustále naberáte na váhe, bolia vás kĺby a máte vysoký cholesterol? Odpoveďou môže byť táto ZABUDNUTÁ zelenina!

Vyskúšala som asi milión tipov, no schudla som až s týmto zázrakom: 2 mesiace – 5 kíl fuč a klesol mi aj cholesterol!

Vyskúšala som asi milión tipov, no schudla som až s týmto zázrakom: 2 mesiace – 5 kíl fuč a klesol mi aj cholesterol!

Tento OLEJ vymaže papilómy, bradavice a dokonca aj plesne – každá kvapka je na nezaplatenie!

Tento OLEJ vymaže papilómy, bradavice a dokonca aj plesne – každá kvapka je na nezaplatenie!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.