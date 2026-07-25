Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie
Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.
Vytiahnete oblečenie z práčky, no namiesto čistoty vás čaká sklamanie. Na tričku stále zostali škvrny od kečupu z grilovačky, trávy po popoludní v parku, opaľovacieho krému či mastnoty zo špekáčikov. Nie každý prací gél si totiž poradí s odolnými letnými škvrnami rovnako dobre. Portál arenceze.cz preto porovnal výsledky svojich testov a zistil, ktoré produkty dokážu odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty. Ako informovali autori testu, pri rozhodovaní nezohrávali hlavnú úlohu cena ani známe logo na obale, ale skutočný výkon pri praní.
Najťažšie letné škvrny
Leto je obdobím, keď bielizeň dostáva poriadne zabrať a autori testu pripomínajú, že škvrny od trávy a opaľovacieho krému patria medzi tie, ktoré robia pracím prostriedkom najväčšie problémy. Práve preto sa zamerali na to, ako si jednotlivé pracie gély poradia s typickými letnými škvrnami.
„Na biele bavlnené tričká sme naniesli typické škvrny, ktoré sme nechali dôkladne zaschnúť. Každý gél sme následne aplikovali priamo na škvrny, nechali 30 minút pôsobiť a potom vyprali podľa odporúčania výrobcu. Pre tento článok sme porovnávali iba výsledky pri tráve a opaľovacom kréme, pretože práve tieto škvrny riešime v lete najčastejšie,“ vysvetlili autori testu, v ktorom každý prací gél prešiel rovnakým postupom, aby boli podmienky čo najobjektívnejšie.
TOP 3 pracie gély na letné škvrny
Výsledky ukázali, že ani pri letných škvrnách nemusí byť najlepšou voľbou automaticky najdrahší produkt. Medzi najúspešnejšími sa síce objavili známe značky, no veľmi dobre obstála aj cenovo dostupnejšia alternatíva.