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Nevidíš, že ti Lasica dvorí? pýtala sa jej sestra Milka. Magda Vášáryová si ho vzala pod jednou podmienkou
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Nevidíš, že ti Lasica dvorí? pýtala sa jej sestra Milka. Magda Vášáryová si ho vzala pod jednou podmienkou

Keď si ho brala, bol na tom veľmi zle.

Keď Magda Vášáryová prehrala prezidentské voľby, jej manžel povedal jediné: „Chvalabohu, budem mať zase teplé večere.“ Milan Lasica tým podľa nej vystihol svoj typický humor – stručný, ironický a odzbrojujúci. Doma však nebol mužom, ktorý by neustále rozdával vtipy. Bol introvertom, ktorý si svoje emócie nechával pre seba, celé roky zápasil so zákazmi režimu aj vlastnými pochybnosťami a oporou našiel práve v žene, ktorú poznal prakticky od detstva. Ich príbeh nebol romantikou ako z filmu, ale partnerstvom dvoch silných osobností, ktoré spojili vzájomná dôvera, rešpekt a priateľstvo. Magda Vášáryová v Rozhovoroch so Šimonom po rokoch otvorene porozprávala o tom, ako sa ich vzťah zrodil, prečo si stanovila nezvyčajnú podmienku pred svadbou aj o tom, ako sa jej podarilo Milana dostať z jedného z najťažších období jeho života.

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Umýval okná

Keď sa jej pýtajú na začiatok ich lásky, mnohí očakávajú veľké romantické gesto alebo osudové stretnutie. Magda Vášáryová však rázne búra všetky predstavy.

Milka Vášáryová.
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„Mala som asi 11 rokov. Milan bol o rok starší ako moja sestra. Ako študenti chodili umývať okná na novostavbu v Banskej Bystrici. Za socializmu sa takto prejavoval takzvaný aktivizmus. Práve tam som prvýkrát videla Jula Satinského aj Milana Lasicu. Bola som tam s otcom a sestra nás predstavila,“ spomínala Vášáryová, ktorá poznala o osem rokov staršieho Lasicu prakticky od detstva. „Keď ja som mala 11, on mal 19. Preto nečakajte žiadny romantický príbeh. U nás to nebolo tak, že sme sa stretli a okamžite vznikla veľká láska,“ vysvetľovala.

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Kým sa dali dokopy, obaja medzitým prežili vlastné životy aj manželstvá. Magda Vášáryová sa rozviedla s hercom Dušanom Jamrichom, Milan Lasica so Zorou Kolínskou. Hoci mnohých zaujímalo, čo stálo za rozpadom jeho prvého manželstva, ona nikdy nevyzvedala.

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Lasicovské dvorenie

„Zorku Kolínsku som poznala, bola moja kolegyňa v divadle. Občas niečo spomenula, ale ja som nikdy nevyzvedala. Nie som veľmi zvedavý človek,“ priznala Magda Vášáryová. Ako dodala, z toho, čo sa neskôr dopočula, si vytvorila vlastný obraz. „Myslím si, že Zorka začala žiť s Jurajom Kukurom alebo niečo podobné. Navyše Milan sa ženil veľmi mladý, mal iba 21 rokov. Neskôr viackrát povedal, myslím, že aj v rozhovoroch, že už počas manželstva cítil, že to asi nebude fungovať, ale hanbil sa to priznať,“ prezradila.

Dušan Jamrich a Zdena Studenková vo filme Eugen Onegin / Dušan Jamrich
Prečítajte si tiež: Spájali ho so Studenkovou, s Vášáryovou sa rozviedli v dobrom. Dušan Jamrich sa vždy riadil maminým krédom

Aj keď sa ich cesty opakovane pretínali, Magda Vášáryová si dlho vôbec neuvedomovala, že by o ňu Milan Lasica mohol mať záujem. V čase, keď už bola niekoľko rokov rozvedená, ju na to musela upozorniť vlastná sestra Milka Vášáryová.

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