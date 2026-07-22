Obľúbené kúpele Slovákov sú medzi najväčšími turistickými pascami. Ľudia šomrú z niekoľkých dôvodov
Najnovšia analýza portálu Radical Storage odhalila tie najväčšie turistické pasce.
Eiffelova veža v Paríži, Koloseum v Ríme či Empire State Building v New Yorku - sú len niektoré zo svetových atrakcií, ktoré má väčšina cestovateľov na zozname svojich dovolenkových prianí. Nie všetky však dokážu naplniť predstavy či očakávania turistov a z niektorých atrakcií tak návštevníci odchádzajú skôr sklamaní ako potešení.
Najnovšia analýza portálu Radical Storage preto odhalila tie najväčšie turistické pasce na svete a v nelichotivom rebríčku sa ocitli aj obľúbené kúpele Slovákov, ktoré sú len na skok od slovenských hraníc.
Málo muziky za veľa peňazí
Ako ďalej informuje portál Radical Storage, aby zistili, ktoré turistické atrakcie sú pre návštevníkov už druhý rok po sebe najväčším sklamaním, analyzovali 99 547 recenzií od cestovateľov na 200 najnavštevovanejších turistických atrakciách sveta. Na základe toho vybrali nasledujúce slávne atrakcie, ktoré vás s najväčšou či najmenšou pravdepodobnosťou sklamú.
Prvé miesto v rebríčku si odnášajú Alton Towers v Staffordshire v Spojenom kráľovstve, najväčší zábavný park vo Veľkej Británii. Už druhý rok po sebe sú Alton Towers turistickou atrakciou, ktorá turistov sklamala najviac na svete. Viac ako tretina (38,2 percent) recenzií zábavného parku uvádza negatívnu skúsenosť vrátane preplnenosti a nízkej hodnoty za peniaze.
Druhú priečku obsadilo Akvárium v Georgii v Spojených štátoch amerických, ktoré je domovom desiatok tisíc zvierat a medzi jeho najväčšie atrakcie patria žraloky veľrybie, beluhy a manty. Akvárium je však druhé na zozname najväčších turistických sklamaní - až 19,6 percent recenzií obsahuje negatívne slová. Desať percent návštevníkov ho opísalo ako preplnené alebo s problémami s prístupom a 6,2 percent si nemyslelo, že zážitok zodpovedal hodnote za peniaze.