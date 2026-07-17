Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc
Neskapal tu pes, stále to tu žije, prezradila.
Na bratislavskej Miletičke sú stánky, ktoré sa za desaťročia stali legendou. Nie pre tovar, ale pre ľudí, ktorí za nimi stoja. Jednou z nich je aj pani Elena Šajdová, ktorú zákazníci poznajú jednoducho ako Elenku. Spodnú bielizeň predáva na známom trhovisku už od roku 1991 a za ten čas si získala povesť ženy, ku ktorej sa ľudia nevracajú len pre dokonale padnúcu podprsenku, ale aj pre dobrú náladu a srdečné objatie. „Najlepšia reklama je reklama z huby do huby,“ smeje sa legendárna predávajúca, ktorá je okrem iného aj mamou našej známej moderátorky.
Nespútaný živel
Na sociálnej sieti na Elenku nedávno upozornil Peter Sorát, ktorý o Miletičke pravidelne píše s veľkou láskou. Podľa neho má trhovisko jedinečnú atmosféru, akú dnes človek len tak nezažije. „Návštevu Miletičky odporúčam každému, kto prežíva psychickú slabosť. Pozitívna energia trhu mu po pár minútach napraví blbú náladu. Mnohí predavači sú zároveň aj terapeuti. Zákazníci sa im vyspovedajú zo svojich trápení a odchádzajú vnútorne odľahčení,“ napísal v skupine Priatelia Miletičky Peter Sorát.
Práve v jednej z pasáží nájdete obchodík pani Eleny. „Mám ju veľmi rád. Je to nádherná žena, nespútateľný živel, plný nenormálnej energie. Myslím, že na budúci rok bude mať len 17 rokov. V takom veku ju vnímam,“ napísal o Elenke, ktorá miluje šport, pláva, korčuľuje, splavuje rieky a keď sa ocitne na tanečnom parkete, odchádza vraj ako posledná.
Pozrie a vie
Jeho príspevok okamžite zaplnili spomienky zákazníkov, ktorí potvrdzujú, že nejde o žiadne preháňanie. „Pani poznám od roku 1998, keď som sa vydávala a potrebovala som spodnú bielizeň. Vybrala mi také, čo úplne presne sadlo. A keď dospela moja dcéra, naučila sa tam chodiť tiež. Pani Elenka sa len pozrie a hneď vie, kde hľadať. Nech sa darí a vrelo odporúčam obchod navštíviť,“ napísala zákazníčka Erika.
Ďalšia zákazníčka Janka ju stručne, no výstižne označila za „stálicu Miletičky“. Do diskusie sa zapojila aj samotná pani Elena, ktorá dala najavo, že svoju prácu stále robí s rovnakým nadšením ako kedysi. Mnohých pritom možno prekvapí, že táto dlhoročná predajkyňa je mamou známej slovenskej moderátorky televízie JOJ.