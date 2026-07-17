Veľká búrková MAPA: Počasie začne vyčíňať v týchto okresoch. Pridá sa k nemu aj ďalšie nebezpečenstvo
Na Slovensku dnes bude vrcholiť horúce počasie, ktoré popoludní pretnú silné búrky.
Doteraz sme si užívali tropické teploty, to sa však zmení. Ako totiž informuje iMeteo.sk, už dnes sa musíme pripraviť na to, že horúčavy vystriedajú silné búrky, ktoré budú sprevádzať aj ďalšie nebezpečenstvá. Portál preto zverejnil veľkú mapu okresov, v ktorých to bude najhoršie.
Kde zaprší?
Na Slovensku dnes vyvrcholí horúce počasie, ktoré však už popoludní pretnú búrky. Podľa iMeteo.sk sa najskôr objavia v okresoch Spiša a Gemera, pričom neskôr dorazia aj na západ krajiny.
„Práve tu budú mať búrky k dispozícii najviac energie potrebnej na svoj rozvoj a zosilňovanie,“ upozorňuje portál a dodáva, že prvé búrky by sa mali začať tvoriť najprv v okresoch Bratislavského kraja okolo 15:00 až 16:00. Potom sa presunú aj nad Trnavský kraj a okresy Nitrianskeho kraja.
Shelf cloud aj silný vietor
„Predpovedné modely naznačujú, že sa môže sformovať búrková línia, ktorá bude postupovať smerom na severovýchod až východ a práve tá by mala byť najnebezpečnejšia,“ varuje iMeteo.sk, podľa ktorého by tiež mohol vzniknúť organizovaný búrkový systém na čele s výrazným shelf cloudom.