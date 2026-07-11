Maldivy, ktoré majú Slováci na skok. S ružovým pieskom na nádhernej pláži sa spája romantická legenda
Fotografie neklamú, no realita vyráža dych ešte viac.
Fotografie z nej pôsobia ako z turistického katalógu. Tyrkysová voda, jemný piesok a farby, ktoré skôr pripomínajú vzdialené exotické ostrovy než európske pobrežie. Lenže táto pláž je pomerne blízko a vyslúžila si prezývku „grécke Maldivy“. Oprávnene patrí medzi miesta, ktoré si dovolenkári ukladajú na zoznam vysnívaných destinácií.
Reč je o pláži Elafonisi na juhozápade Kréty, ktorá sa pravidelne objavuje v rebríčkoch najkrajších pláží Európy aj sveta.
„Aj keď nie ste ten typ, čo by strávil deň len ležaním na pláži, Elafonisi vás svojou atmosférou núti spomaliť a užiť si pokoj, aký málokde nájdete," opisuje cestovateľ Milan Bez Mapy na svojom blogu. Práve pokojné lagúny, priezračná voda a netradičný piesok robia z tohto miesta jednu z najväčších atrakcií Kréty.
Pláž sa nachádza približne 75 kilometrov od mesta Chania. Nejde však len o obyčajnú pláž. S pevninou ju spája plytká lagúna, cez ktorú sa pri nižšej hladine mora dá prejsť pešo až na malý ostrovček. Celá oblasť je podľa portálu Invia súčasťou chránenej prírodnej rezervácie, vďaka čomu si dodnes zachovala svoj prirodzený charakter.