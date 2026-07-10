Hitler zabil jej rodinu a ona to nedokázala pochopiť. Seriálová Phoebe uvidela pravdu až v Bielorusku
Pri pátraní po koreňoch čakal šok aj zázrak.
Ako by sa zmenil váš pohľad na seba samých, keby ste zistili, že vaša prapraprababička bola kráľovná? Alebo že vaším prastrýkom bol Albert Einstein? Práve takéto prekvapivé objavy zažívajú známe osobnosti v dokumentárnej sérii Who Do You Think You Are?. Niektorým pátranie po rodinných koreňoch prinesie úsmevné príbehy, iným zase hrdinské či tragické osudy predkov. Herečku Lisu Kudrow však doviedlo až k jednej z najväčších tragédií jej rodiny. Hviezda seriálu Priatelia sa počas nakrúcania dozvedela detaily o smrti svojej prastarej mamy počas holokaustu a napokon objavila aj príbuzného, o ktorom si jej rodina viac než 60 rokov myslela, že je mŕtvy.
Sériový vrah Hitler
Lisa Kudrow vedela, že rodičia jej otca boli židovskí prisťahovalci z východnej Európy. Tušila tiež, že ich osudy poznačil holokaust. Dlhé roky však nevedela, aký rozsah mala tragédia, ktorá zasiahla jej rodinu. „Väčšina amerických Židov s koreňmi vo východnej Európe má príbeh spojený s holokaustom. Chcela som zistiť, aký bol ten náš,“ vysvetlila v relácii Who Do You Think You Are?, v ktorej známe osobnosti pátrajú po svojich rodinných koreňoch, odhaľujú zabudnuté osudy predkov a navštevujú miesta, kde sa písala história ich rodín. Seriálovú Phoebe toto pátranie doviedlo až do bieloruského mestečka Iľja, kde odhalila bolestivú pravdu o svojej prastarej mame.
„Môj otec nám rozprával o holokauste, ale úprimne povedané, bola som príliš malá na to, aby som tomu rozumela,“ spomínala neskôr v podcaste Podcrushed. Keď mala približne sedem rokov, jej stará mama jej povedala, že jej rodičov zavraždil Adolf Hitler. „Povedala mi, že Hitler zabil jej mamu, sestry, bratov aj malé deti. Ja som sa jej spýtala, či to bol nejaký sériový vrah. Dnes viem, aké hlúpe to bolo. Bol to zvláštny druh popierania,“ priznala v podcaste.
Cesta, ktorá jej zmenila život
Na svojej ceste za rodinnou históriou sa vybrala do bieloruského mestečka Iľja, kde žila jej prastará mama Mera Mordejovichová. Historické archívy tam odhalili záznam, pri ktorom herečka nedokázala zadržať slzy. Pri mene jej prastarej mamy stálo, že bola počas druhej svetovej vojny „zabitá a upálená“.