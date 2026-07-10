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Podvádzač, písali o ňom v bulvári a on sa nedal. Ivan Tásler sa po rozvode zaľúbil na celebritnej svadbe
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Podvádzač, písali o ňom v bulvári a on sa nedal. Ivan Tásler sa po rozvode zaľúbil na celebritnej svadbe

Ivan Tásler s partnerkou Denisou / V roku 1994
Ivan Tásler s partnerkou Denisou / V roku 1994 — Foto: Instagram - denisaverna; Reprofoto YouTube - PiXel_NOMAD (IMT Smile - Pán v saku (nikdy neodvysielaný klip od roku 1994))

Kedysi bol frajer, ktorý sa zaľúbil do drzane Knechtovej. 

„Je racionálny, autentický aj svojský, ale hlavne verný tomu, kým je,“ hovorí Denisa Verná o svojom partnerovi Ivanovi Táslerovi. Spevák, ktorý kedysi túžil po Katke Knechtovej, sa neskôr oženil s novinárkou, ktorá ho uzemnila a ukázala mu, čo znamená obyčajný život. Dnes žiari po boku Denisy, ktorú zbalil na svadbe choreografa Jána Ďurovčíka a s ktorou dokázal, že nie je žiaden „podvádzač“, za ktorého ho označil bulvár. Hudobník ukazuje, že láska môže byť čistá, autentická a naplnená rešpektom – aj keď sa cesty niekedy menia.

Instagram Post
Príspevok používateľa Denisa Verna (@denisaverna)
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S Knechtovou v aute

Málokto tuší, že jedným z prvých dievčat, do ktorých sa Ivan Tásler zaľúbil, bola Katka Knechtová. „Ivana som spoznala, keď som nastúpila v Prešove na gymnázium. On už bol tretiak, veľký frajer a rebel. Vedelo sa, že má kapelu a prvé úspechy. Ja som bola malá drzaňa, takže keď som ho stretla v jednom podniku s bagetami, ťahala som ho za jeho obrovský sveter a dobiedzala, že chcem spievať. Rozhodol sa, že ma odvezie domov a v aute som mu zaspievala,“ spomínala v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ Katka, ktorú nakoniec Tásler pozval na ďalšiu skúšku, aby nádejnú speváčku schválila celá kapela. On však už bol rozhodnutý, pretože o dva roky mladšia Katka sa mu páčila a chcel ju zbaliť.

Katka Knechtová.
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Hoci vraj boli istým spôsobom do seba zamilovaní, nikdy spolu nechodili. „On mal 17, ja 15, boli sme ešte deti,“ vysvetľovala Knechtová s odstupom času. Ivan Tásler sa nakoniec neusadil pri speváčke, ale pri novinárke Anne, ktorú stretol v rádiu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151508460446277&set=a.206455647511458&type=3&ref=embed_post

Dostala ho na zem

„Brala som ho štandardne, ako hocijakého iného hosťa v štúdiu. Pracovala som priamo na rannej šou, kam prišli IMT Smile, tak sa nedalo spolu nekomunikovať. Ivan však na mňa zapôsobil až večer, keď sme sa stretli súkromne – svojím prejavom, vystupovaním, názormi, povahou, proste sme si rozumeli,“ spomínala v rozhovore pre SME Anna, ktorá Ivana očarila tým, že bola obyčajná baba z dobrej rodiny, ktorá sa na nič nehrala a dokázala sa postarať sama o seba.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1194520190677114&set=a.707636202698851&locale=sk_SK

„Nemala ambície prezentovať sa na verejnosti, ako to občas býva u partneriek známych ľudí. Myslím si, že vďaka jej normálnosti som začal v istých chvíľach vidieť svoju nenormálnosť,“ povedal otvorene spevák, ktorý sa vraj pri manželke vrátil späť na zem. Ona to až tak kriticky nevidela.

Adam Ďurica s manželkou Kristínou.
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„Keď sme sa prvýkrát rozprávali, Ivan sa nehral na speváka, ktorému stojí v rade desať báb a ja môžem byť rada, že sa so mnou vôbec rozpráva. Od začiatku som cítila, že je tu pre mňa a som pre neho dôležitá,“ vravela Anna, ktorá sa tešila, že sú s Ivanom „normálna rodina“. O to viac mnohých prekvapilo, keď po siedmich rokoch oznámili rozvod.

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