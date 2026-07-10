Podvádzač, písali o ňom v bulvári a on sa nedal. Ivan Tásler sa po rozvode zaľúbil na celebritnej svadbe
Kedysi bol frajer, ktorý sa zaľúbil do drzane Knechtovej.
„Je racionálny, autentický aj svojský, ale hlavne verný tomu, kým je,“ hovorí Denisa Verná o svojom partnerovi Ivanovi Táslerovi. Spevák, ktorý kedysi túžil po Katke Knechtovej, sa neskôr oženil s novinárkou, ktorá ho uzemnila a ukázala mu, čo znamená obyčajný život. Dnes žiari po boku Denisy, ktorú zbalil na svadbe choreografa Jána Ďurovčíka a s ktorou dokázal, že nie je žiaden „podvádzač“, za ktorého ho označil bulvár. Hudobník ukazuje, že láska môže byť čistá, autentická a naplnená rešpektom – aj keď sa cesty niekedy menia.
S Knechtovou v aute
Málokto tuší, že jedným z prvých dievčat, do ktorých sa Ivan Tásler zaľúbil, bola Katka Knechtová. „Ivana som spoznala, keď som nastúpila v Prešove na gymnázium. On už bol tretiak, veľký frajer a rebel. Vedelo sa, že má kapelu a prvé úspechy. Ja som bola malá drzaňa, takže keď som ho stretla v jednom podniku s bagetami, ťahala som ho za jeho obrovský sveter a dobiedzala, že chcem spievať. Rozhodol sa, že ma odvezie domov a v aute som mu zaspievala,“ spomínala v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ Katka, ktorú nakoniec Tásler pozval na ďalšiu skúšku, aby nádejnú speváčku schválila celá kapela. On však už bol rozhodnutý, pretože o dva roky mladšia Katka sa mu páčila a chcel ju zbaliť.
Hoci vraj boli istým spôsobom do seba zamilovaní, nikdy spolu nechodili. „On mal 17, ja 15, boli sme ešte deti,“ vysvetľovala Knechtová s odstupom času. Ivan Tásler sa nakoniec neusadil pri speváčke, ale pri novinárke Anne, ktorú stretol v rádiu.
Dostala ho na zem
„Brala som ho štandardne, ako hocijakého iného hosťa v štúdiu. Pracovala som priamo na rannej šou, kam prišli IMT Smile, tak sa nedalo spolu nekomunikovať. Ivan však na mňa zapôsobil až večer, keď sme sa stretli súkromne – svojím prejavom, vystupovaním, názormi, povahou, proste sme si rozumeli,“ spomínala v rozhovore pre SME Anna, ktorá Ivana očarila tým, že bola obyčajná baba z dobrej rodiny, ktorá sa na nič nehrala a dokázala sa postarať sama o seba.
„Nemala ambície prezentovať sa na verejnosti, ako to občas býva u partneriek známych ľudí. Myslím si, že vďaka jej normálnosti som začal v istých chvíľach vidieť svoju nenormálnosť,“ povedal otvorene spevák, ktorý sa vraj pri manželke vrátil späť na zem. Ona to až tak kriticky nevidela.
„Keď sme sa prvýkrát rozprávali, Ivan sa nehral na speváka, ktorému stojí v rade desať báb a ja môžem byť rada, že sa so mnou vôbec rozpráva. Od začiatku som cítila, že je tu pre mňa a som pre neho dôležitá,“ vravela Anna, ktorá sa tešila, že sú s Ivanom „normálna rodina“. O to viac mnohých prekvapilo, keď po siedmich rokoch oznámili rozvod.