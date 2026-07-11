Slováci robia na all inclusive jednu chybu stále dookola. Je to krádež, varuje expert na etiketu
Daniel Šmíd vie, ako si nespraviť hanbu.
„Etiketa začína tam, kde začína život druhého človeka,“ hovorí expert na etiketu, mentor a odborník na komunikáciu a obliekanie Daniel Šmíd. Aj v čase, keď zahodíme za hlavu všetky pracovné povinnosti a odídeme na dovolenku, by sme podľa jeho slov nemali zabudnúť na dobré mravy. Tie by sme si mali pribaliť do kufra. Odborník na slušné správanie totiž pozná tie najčastejšie dovolenkové prešľapy a jeden považuje za obzvlášť príšerný.
Strácame zábrany
„Je dobré myslieť na to, aby som ako turista nebol príliš rušivý, neobťažoval ostatných nadmerným hlukom a nezanechával po sebe neporiadok. Na tieto pravidlá by sme nemali zabúdať už počas samotnej cesty na dovolenku,“ vysvetlil v rozhovore pre iDNES.cz Daniel Šmíd. V cudzom prostredí podľa neho strácame pozornosť voči okoliu a povoľuje sa aj naša spoločenská brzda – sme hlasnejší, viac si dovolíme a máme pocit, že máme na mnohé veci nárok. On sám myslí na dobro ostatných dovolenkárov už v momente, keď si balí kufor.
Okrem plaviek si balí polokošele, krátke nohavice a ľanové nohavice, v ktorých chodí do reštaurácie. K tomu si obuje vhodné topánky, aby nešiel do miestnosti v šľapkách od mokrého piesku. „Mnohí ľudia sa pri pohľade na takmer nahé cudzie telo cítia nepríjemne. Vždy si preto niečo prehoďte cez seba. Žena môže mať ľahké plážové šaty alebo župan, muž by si mal obliecť aspoň tričko a šortky. Kombinácia trička a mokrých plaviek totiž nepôsobí dobre,“ vysvetlil Šmíd, ktorý upozorňuje dovolenkárov, aby si v hoteli nerobili hanbu už od rána.
Najväčší prešľap – krádež
„Niektoré správanie hostí ma dokonca rozčuľuje,“ priznal expert na etiketu, ktorý otvorene pomenoval ten najväčší dovolenkový prešľap.