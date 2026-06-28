Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia
Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.
Leto je obdobím oddychu, objavovania nových miest a bezstarostných dní pri mori. Práve počas dovoleniek však bývajú cestovatelia zraniteľnejší než doma. V neznámom prostredí sa musia rozhodovať rýchlo, často v cudzom jazyku a pod časovým tlakom. Niekedy pritom stačí jediná nepozornosť a z peňaženky zmiznú peniaze úplne zbytočne.
Ako upozorňuje portál Startitup.sk, touto chybou si môžete dovolenku zbytočne predražiť aj o desiatky eur.
Jedno kliknutie navyše
Nejde pritom len o podvodníkov či krádeže. Nepríjemnosti môže spôsobiť aj obyčajný výber z bankomatu alebo platba kartou v obchode. Odborníci upozorňujú, že ľudia často bez rozmýšľania potvrdzujú ponúkané možnosti na displeji a neuvedomujú si, že si tým vyberajú menej výhodnú alternatívu.
Podľa JUDr. Sylvie Ďatelinkovej z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie sa oplatí myslieť na platobné karty ešte pred odchodom z domu. Problémom môže byť nielen konverzia meny, ale aj karta s končiacou platnosťou, nevhodne nastavené limity či obmedzenia v niektorých krajinách.
avízo
Pred cestou preto odporúča skontrolovať všetky nastavenia, aktivovať si upozornenia na pohyby na účte a mať pripravený kontakt na svoju banku pre prípad núdze. „Overiť si, koľko stojí výber hotovosti z bankomatu v krajine, do ktorej plánujete cestovať a so sebou si vziať aspoň dva typy platobných kariet, debetnú a kreditnú, ideálne od rôznych kartových spoločností,“ radí odborníčka.