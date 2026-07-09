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Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň
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Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.
Erling Haaland odhalil svoj jedálniček. — Foto: Wikipedia @Bryan Berlin, Instagram @erling

Útočník Manchestru City žiari na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale.

Po tohtoročnom svetovom šampionáte vo futbale už ho budú poznať aj tí, ktorých tento šport nezaujíma. Meno nórskeho útočníka Erlinga Haalanda sa za posledné týždne stalo vo verejnom aj internetovom priestore takým fenoménom, že s jeho podobizňou vznikajú všelijaké vtipné obrázky, animácie či rôzne videá vytvorené umelou inteligenciou.

Útočník Manchestru City si fanúšikov získal nielen svojimi výkonmi na ihrisku, ale aj svojím vzhľadom – mnohí ho totiž označujú za skutočného Vikinga a pri pohľade na neho nejednému z nich napadne, čo asi taký veľký chlap a ešte k tomu aj športovec konzumuje. Svoj jedálniček odhalil Erling Haaland v dokumente Veľké rozhodnutie a nie je to niečo, čo by jedávali bežní ľudia.

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Toto normálne nejete

Nórsky útočník nedávno pokoril rekord anglickej Premier League strelením svojho 35. ligového gólu proti West Hamu, čím zdolal predchádzajúci rekord, ktorí držali Alan Shaerer a Andy Cole. Obaja za sezónu strelili 34 gólov.

Erling Haaland
Prečítajte si tiež: VIDEO: Patrí medzi najlepších futbalistov. Toto gesto však ukazuje, že Erling Haaland pokoru nestratil

Zaujímavý nie je len jeho profesionálny životopis, ale aj to, čo má denne na tanieri. Zatiaľ čo sa od futbalistov očakáva strava s vysokým obsahom bielkovín, Haaland zašiel ešte o krok ďalej a uistil sa, že jeho jedálniček je až po okraj plný množstva mäsa. Futbalová superhviezda totiž odhalila svoju dennú stravu, ktorá musí obsahovať kravské srdce a pečeň. „Toto normálne nejete, ale mne záleží na tom, aby som sa staral o svoje telo,“ hovorí Haaland v dokumente a máva do kamery mrazenými balíčkami vnútorností.

Instagram Post
Príspevok používateľa Erling Braut Haaland (@erling)
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„Myslím si, že najdôležitejšie je jesť kvalitné potraviny, ktoré sú čo najviac lokálne,“ hovorí Haaland. „Zdravie ovplyvňuje veľa vecí. Ľudia napríklad hovoria o tom, že mäso nie je zdravé. Aké mäso? To mäso, ktoré dostanete v McDonalde? Alebo tá miestna krava, ktorá sa pasie na tráve priamo tamto?“ pýta sa športovec, ktorý si veľmi pochvaľuje aj výhody denného slnečného žiarenia a ukazuje svoj komplexný systém filtrácie vody, pretože verí, že to môže mať pre jeho telo veľké výhody.

Tajomstvo úspechu

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