Slováci robia po kúpe melóna stále tú istú chybu. Hygienička radí, kedy ho už treba radšej vyhodiť
Stačí jeden nesprávny návyk a z osvieženia je problém.
V čase, keď Slováci trpia pri vysokých teplotách, hľadajú rôzne spôsoby, ako sa aspoň na chvíľu osviežiť. V nákupných košíkoch preto pravidelne končí aj veľký melón, ktorý si po príchode domov rozkrojíme a necháme vychladiť. Odborníci však upozorňujú, že práve pri tejto letnej klasike robia ľudia chybu, o ktorej mnohí vôbec netušia.
Ako vysvetľuje hygienička Josefína Adžič pre portál Interez, melón síce pôsobí ako bezpečná potravina, no pri nesprávnom zaobchádzaní môže predstavovať zdravotné riziko. Dôvodom nie je samotná dužina, ale to, čo sa nachádza na jeho povrchu.
Chyba pri krájaní
„Väčšina ľudí rieši hlavne to, či je melón dostatočne sladký. Málokto sa však zamýšľa nad tým, čo sa s ním deje z hygienického hľadiska. A pritom práve melón patrí medzi potraviny, ktoré si zaslúžia trochu pozornosti. Nebojte sa, nie je to dôvod vzdať sa svojho letného rituálu. Ide len o pár drobných návykov, vďaka ktorým si melón vychutnáte bez nechcených ‚črevných dobrodružstiev‘,“ vysvetlila.
Silná šupka síce chráni vnútro melóna, no počas pestovania, prepravy a predaja sa na jej povrchu môže usadiť prach, nečistoty aj rôzne mikroorganizmy. Problém nastáva vo chvíli, keď vezmeme do ruky nôž.
Raj pre baktérie
„Kým je melón celý, nie je problém. Ťažkosti môžu nastať vo chvíli, keď vezmete nôž a začnete ho krájať. Ak totiž prerežete znečistený povrch, nôž môže preniesť nečistoty a baktérie zo šupky priamo do dužiny. A tam majú mikroorganizmy doslova all-inclusive dovolenku – dostatok vody, živín aj príjemnú teplotu. Inými slovami: to, čo bolo pôvodne len na povrchu, sa môže dostať dovnútra,“ priblížila hygienička.
Práve preto odporúča melón pred rozkrojením dôkladne umyť pod tečúcou pitnou vodou. Používanie saponátov či špeciálnych prípravkov podľa nej nie je potrebné. „Melón nepotrebuje wellness procedúru ani penový kúpeľ. Úplne postačí dôkladné opláchnutie a prípadne jemné očistenie povrchu,“ vysvetlila.
Dôležitý je aj čistý nôž a doska na krájanie. „Krájať melón nožom, ktorým ste pred chvíľou porciovali surové mäso, nie je práve recept na bezstarostné leto,“ dodala.