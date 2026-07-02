Po búrkach a ochladení príde nepríjemný scenár. Klimatológ vysvetlil, čo nás čaká v najbližších dňoch
Prezradil, kedy sa počasie opäť zmení.
Rekordné teploty vystriedali tmavé mračná, hromy, blesky a krúpy vo veľkosti orechov. Na Slovensku v posledných dňoch udrelo počasie, ktoré dalo ľuďom poriadne zabrať. Mnohí ešte pred chvíľou hľadali spôsoby, ako sa aspoň trochu schladiť, o pár dní neskôr riešili, ako bleskovo zachrániť úrodu pred silným dažďom a napokon sa konečne dočkali vytúženého ochladenia. Ani to však nepotrvá dlho.
Historicky výnimočná vlna horúčav
Po výdatných búrkach a krupobití sa karta opäť obráti. Hoci meteorológovia pri dlhodobých predpovediach upozorňujú na ich premenlivosť, jedno je isté - leto sa ešte len začína. To, čo sme v posledných dňoch zažili, teda môže mať prekvapivú dohru
„Súčasná vlna horúčav, ktorá sa začala takmer pred dvoma týždňami v západnej Európe, bola bezprecedentná...V minulosti sme si mysleli, že historický rekord 40,3 stupňa Celzia prekonáme možno o desatinku, no prekonali sme ho o 0,7 stupňa,“ poznamenal v rozhovore pre Aktuality klimatológ Jozef Pecho.
Zlom príde už onedlho
Scenár najbližších dní je podľa neho jasný - horúčavy poľavili a prišla úľava v podobe nižších teplôt, dažďa aj príjemnejších nocí, počas ktorých sa dá konečne vyspať. Odpoveď má však aj na otázku, čo nás čaká v najbližších dňoch a kedy sa počasie opäť zmení. Jeho slová niektorých nepotešia.