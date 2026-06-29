Expertka na spánok: Spálňu počas horúcich večerov ochladzujete nesprávne. Pomôže vám týchto deväť trikov
Spôsoby schladenia spálne spočívajú v niečom úplne inom, ako by ste čakali.
Dosiahnuť kvalitný spánok v horúčavách, ktoré teraz zažívame, je pre niekoho ťažké. Mnohí sa tak zobúdzajú unavení, nevyspatí a spotení. Nižšia kvalita spánku môže byť spôsobená tým, že vyššie teploty obmedzujú takzvanej REM fázu spánku, ktorá sa vyznačuje rýchlym pohybom očí a bujarým snívaním. Podobne škodlivo môže pôsobiť aj vlhkosť. Ako sa teda týmto nepríjemnostiam vyhnúť? Môžete sa riadiť týmito deviatimi tipmi expertky na spánok Mary Love, ktoré prezradila pre Daily Mail.
9. Noste bavlnu
Ak ste doteraz volili pyžamo zo syntetického materiálu, váš spánok sa na základe tohto výberu radikálne zhoršuje. Záleží totiž aj na tom, čo si oblečiete do postele. Ak však zvolíte bavlnu, tá vám poskytne úplne iný komfort. Absorbuje totiž vlhkosť a pot, čo znamená, že vaše telo zostane suché. Pri výbere bavlneného pyžama sa jednoznačne zamerajte na vzdušné kúsky, ktoré nechajú vašu kožu dýchať.
8. Podomácky vyrobená klimatizácia
Nemusíte si zaobstarať drahú klimatizáciu, stačí vám akýkoľvek ventilátor a kúsok ľadu. Stačí, ak v nádobe, hrnci alebo panvici položený ľad dáte pred ventilátor a kým sa bude topiť, rozvírený vzduch rozprúdi chladnú hmlu z neho po celej izbe.
7. Majte pripravený ľad
Ak si môžete zaobstarať alebo pripraviť ľad, jednoznačne to spravte. Ten môžete použiť na ľadové obklady. Ak sa totiž snažíte zaspať v horúcom prostredí, často sa otáčate zo strany na stranu a tým sa teplota tela ešte viac zvyšuje. Aby ste ju zrazili, stačí si obklady priložiť k zápästiam alebo na čelo a nechať ich tam chvíľu pobudnúť, až kým nebudete cítiť, že teplota klesá.