Slovákom začínajú v horúčavách usychať muškáty. Jeden detail rozhoduje o tom, či prežijú tropické dni
Horúčavy trápia nielen ľudí, ale aj balkónové kvety.
Ráno ešte kvitli a večer už vyzerali unavene. Mnohí Slováci si v posledných dňoch všimli, že ich muškáty zrazu vädnú, schnú alebo strácajú kvety. Tropické teploty totiž dávajú zabrať nielen ľuďom, ale aj rastlinám, do ktorých sme počas jari investovali čas, starostlivosť a často aj nemalé peniaze. Niekedy však stačí pár drobných zmien a balkón zostane plný kvetov aj napriek tropickým teplotám.
Ako uvádza portál Záhradkár, horúce slnečné dni sú pre rastliny pestované v nádobách veľkou skúškou. Muškáty síce slnko milujú, no počas extrémnych teplôt potrebujú od svojich pestovateľov o niečo viac pozornosti než zvyčajne.
Pozor, kedy polievate
Počas tropických dní sa voda zo substrátu odparuje oveľa rýchlejšie. Ak je zemina dlhší čas suchá, rastliny rastú pomalšie, menej kvitnú a postupne začnú vädnúť. V krajnom prípade môže dôjsť aj k poškodeniu rastlinných buniek v dôsledku straty vody.
Základom je preto pravidelná zálievka. Odborníci odporúčajú polievať muškáty vždy, keď substrát začína presychať, no nenechať ho vyschnúť natoľko, aby sa oddeľoval od stien nádoby. Vhodná je odstáta alebo dažďová voda.
Dôležitý je aj správny čas. Najlepšie je zalievať skoro ráno, keď ešte nie je substrát rozpálený a korene dokážu vodu lepšie využiť. Ak to ráno nestihnete, možnosťou je aj večerná zálievka, treba však počítať s tým, že časť vlahy sa z prehriatej nádoby odparí.
Ak sa vám zdá, že muškáty sú smädné prakticky neustále, môže pomôcť aj jednoduchý trik – počas najväčších horúčav ich na niekoľko hodín premiestniť do tieňa. Rastliny tak stratia menej vody a extrémne teploty zvládnu o niečo ľahšie.