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Treba počas horúčav polievať trávnik? Odborníci majú jasnú odpoveď, ktorá mnohých prekvapí
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Treba počas horúčav polievať trávnik? Odborníci majú jasnú odpoveď, ktorá mnohých prekvapí

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Magnific

Hnedý trávnik nemusí byť problém.

Meteorológovia varujú, že teploty môžu na viacerých miestach Slovenska atakovať hranicu 40 stupňov Celzia. Kým ľudia hľadajú tieň a ochladenie, mnohí záhradkári vyťahujú kosačky alebo zapínajú postrekovače v snahe zachrániť svoj trávnik. Podľa odborníkov však práve tieto dobre mienené kroky môžu narobiť viac škody ako úžitku. Ak sa tráva počas horúčav sfarbí dohneda, ešte to neznamená, že odumiera.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Magnific

Hnedý neznamená mŕtvy

„Nezalievajte trávnik počas vlny horúčav. Je to zbytočné plytvanie vodou,“ upozornil pre portál Country Living záhradný dizajnéra držiteľ ocenení Matthew Wilson. Ako vysvetlil, dobre zakorenený trávnik je oveľa odolnejší, než si mnohí myslia. Jeho slová potvrdzuje aj Peter Chaloner, riaditeľ britského výrobcu záhradnej techniky Cobra. Podľa neho tráva počas extrémnych horúčav vo väčšine prípadov neodumiera, ale prechádza do takzvaného vegetačného pokoja.

Ilustračné obrázky.
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„Rast sa spomalí a tráva môže zožltnúť alebo zhnednúť. Je to prirodzená stratégia prežitia, ktorá rastline pomáha šetriť energiu aj vodu, kým sa podmienky nezlepšia,“ informoval pre House Beautiful Chaloner. Po návrate dažďov a ochladení sa zdravý trávnik zvyčajne opäť zazelená aj bez zásahu človeka.

Foto: Magnific

Najväčšia chyba – kosenie 

Ak niečo dokáže trávnik počas horúčav oslabiť ešte viac, je to podľa odborníkov práve kosenie. „Keď tráva bojuje s vysokými teplotami a nedostatkom vlahy, kosenie ju ešte viac oslabuje a výrazne sťažuje jej regeneráciu,“ vysvetlil pre portál Country Living Nick Ee zo spoločnosti BLACK + DECKER. Odborníci preto odporúčajú počas extrémnych horúčav pokojne vynechať jedno či dve kosenia.

Ilustračná fotografia / Záhradný realizátor František Laššák, záhradný architekt Martin Čurda a profesor Ivan Hričovský
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Vyššia tráva totiž vytvára prirodzený tieň, ktorý chráni pôdu pred prehrievaním a spomaľuje odparovanie vody. Aj britská Kráľovská záhradnícka spoločnosť odporúča počas leta zvýšiť výšku kosenia. Dlhšie steblá vytvárajú hlbší koreňový systém a trávnik sa tak dokáže so suchom vyrovnať oveľa lepšie.

Foto: Magnific

Kropenie trávnika

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